Dónde ver el Super Bowl en vivo: fecha, horarios y plataforma streaming

Este año, el evento será en Las Vegas. (YouTube: Visit Las Vegas)

El Super Bowl LVIII, uno de los eventos deportivos más esperados, promete una emocionante confrontación entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

El espectáculo de medio tiempo estará a cargo del renombrado artista Usher, garantizando un entretenimiento de primer nivel.

A continuación, detallamos cómo y dónde sintonizar en vivo este impresionante espectáculo.

Super Bowl: dónde verlo

El partido por el campeonato del Super Bowl LVIII 2024, en el que se enfrentan los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, comienza en vivo el domingo 11 de febrero de 2024 a las 5:30 p. m. de México, 6:30 p. m. de Colombia y 8:30 p. m. de Argentina.

En esta plataforma de streaming se podrá ver en vivo el evento. (Star+)

El partido de fútbol americano y el espectáculo de medio tiempo que tendrá como protagonista al cantante Usher estarán disponibles en Star+.

Cómo ver el Super Bowl en Star+

Para ver el Super Bowl LVIII en vivo, es necesario lo siguiente:

Una suscripción a Star+

Un dispositivo compatible con Star+

Estar conectado a internet

Una vez se tenga con los anteriores tres puntos, los interesados deben ingresar a la aplicación de streaming y buscar el apartado de transmisiones en vivo. Cabe agregar que no habrá repetición de este evento deportivo en Star+.

Usher con será el artista que liderará el show de medio tiempo. (Apple)

Cómo ver el Super Bowl en español

Para disfrutar del Super Bowl LVIII en el idioma de su preferencia, el espectador debe seguir estos pasos sencillos:

Mientras se encuentra viendo el partido, debe buscar y seleccionar el ícono del teclado que aparece en pantalla. Luego, puede elegir entre español, que es el idioma principal de la transmisión, o inglés, que está disponible como opción SAP (Segundo Audio Programado). Para concluir y regresar al juego, debe presionar la tecla X o seleccionar la flecha de regreso.

Siguiendo estos pasos, el espectador puede personalizar su experiencia de visualización, disfrutando del gran juego en el idioma que prefiera.

Apple Music se encuentra encargada del show de medio tiempo. (Apple)

Usher y Apple Music en el medio tiempo

Usher se encargará de llevar a cabo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII, un evento que promete ser inolvidable.

Para aquellos seguidores del cantante, Apple Music se está preparando para brindar una experiencia inigualable, presentando una colección completa de contenido exclusivo dedicado a Usher en la víspera de su actuación.

Este show, que celebra una trayectoria artística de 30 años, será transmitido el domingo 11 de febrero desde el Allegiant Stadium en Las Vegas.

Los aficionados tendrán la oportunidad de sumergirse en un amplio repertorio de música y contenido único de Usher a través de la plataforma de Apple Music, ideal para prepararse y entrar en ambiente antes del esperado día.

El año pasado, Rihanna se encargó del show. (YouTube: NFL)

“USHER es uno de los grandes artistas contemporáneos, y su música es parte de la vida de muchísimas personas de todo el mundo”, expresó Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats.

“Estamos muy contentos de contar con su participación para el segundo show de medio tiempo del Super Bowl LVIII presentado por Apple Music y de poder ofrecer a los fans distintas maneras de celebrar este icónico hito en su carrera.

“La música siempre fue la mejor herramienta para cambiar el ánimo, explicar emociones o definir momentos históricos”, dijo USHER a Apple Music.

El año pasado, Rihanna fue la estrella encargada de llevar a cabo el espectáculo de medio tiempo, brindando una actuación memorable.

La cantante sorprendió con su estado de embarazo. (YouTube: NFL)

Asimismo, el espectáculo de medio tiempo encabezado por Rihanna contó con el apoyo de Apple Music.

Durante el espectáculo de medio tiempo, la cantante Rihanna interpretó una selección de sus éxitos más reconocidos, entre ellos ‘Where Have You Been’, ‘Only Girl (In the World)’, ‘Umbrella’, y ‘Diamonds’.

Sobresalió en escena vistiendo un enterizo rojo que dejaba en evidencia su estado de embarazo, agregando un elemento sorpresa y emotivo a su actuación.