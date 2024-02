USHER y su show en el Super Bowl con Apple Music: todo lo que debes saber

¿Dónde está USHER? la película de Apple Music

Apple Music y USHER se unen para ofrecer una experiencia exclusiva antes de la presentación del artista en el Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show, que se llevará a cabo este domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos.

Te puede interesar: Taylor Swift hará una travesía titánica para llegar al Super Bowl, según Google Maps

Los aficionados podrán disfrutar de una amplia selección de contenido exclusivo, incluyendo la discografía completa del artista en Audio Espacial, listas de reproducción curadas por el propio USHER y por equipos de la NFL, además de programación dedicada en Apple Music Radio.

Desde este momento los seguidores del cantante tienen acceso a una colección rica en música y contenido exclusivo anticipando su actuación en el medio tiempo, marcando así 30 años de carrera artística.

Te puede interesar: Apple Music dará dinero extra a los artistas, la música en formato de audio espacial es el truco

Entre el contenido destacado, se incluye un tráiler compartido el mes pasado, playlists exclusivas y una mirada profunda a su trayectoria de tres décadas en la función editorial The Story of USHER in 20 Songs, disponible en Apple Music.

La discografía completa de Usher en Audio Espacial ya está disponible. (Apple)

La oferta se complementa con el lanzamiento de My Road to Halftime, una playlist exclusiva con canciones seleccionadas por USHER, tracks de artistas que han marcado su camino hacia el espectáculo legendario.

Te puede interesar: Windows por fin tiene Apple Music y Apple TV: cómo descargarlas

Además, el productor Jermaine Dupri ha preparado un USHER MegaMix en Audio Espacial, acompañado de mezclas exclusivas de destacados DJs de Las Vegas.

Los fans también tienen la posibilidad de pre-añadir el noveno álbum de estudio de USHER, titulado COMING HOME, en Apple Music, y experimentar toda su discografía en Audio Espacial.

Apple Music Sing ofrece una oportunidad adicional para que los fans canten junto a sus canciones favoritas de USHER, con vocales ajustables y letras en tiempo real.

Apple Fitness+ introduce entrenamientos con música de Usher. (Kyle Terada-USA TODAY Sports)

Apple Music Radio presentará programación exclusiva en una toma de posesión de cuatro días a partir del 8 de febrero, incluyendo transmisiones en vivo y especiales de radio que capturan la emoción previa al espectáculo de USHER. Además, los suscriptores de Apple Music pueden colaborar en listas de reproducción de medio tiempo con amigos y familiares, explorar playlists curadas por jugadores de la NFL y equipos, y acceder a contenido exclusivo mediante Shazam.

Para los asistentes a Las Vegas, Apple Maps iluminará el Allegiant Stadium en la aplicación durante el fin de semana de Super Bowl, ofreciendo guías curadas de la ciudad. Apple Fitness+ presentará entrenamientos bajo la serie Artist Spotlight con música de USHER, permitiendo a los usuarios entrenarse al ritmo del artista en la cuenta regresiva al espectáculo de medio tiempo.

Qué detalles tiene la película de Usher con Apple

La película, compuesta por 14 de los éxitos de USHER, muestra un alocado viaje a través de Las Vegas, Estados Unidos, mientras Ludacris, Taraji P. Henson, Lil Jon, Wesley Snipes, J Balvin y un elenco de personajes “pierden” a USHER tras una noche épica en Las Vegas y trabajan juntos para encontrar al Rey del R&B a tiempo para su actuación que definirá su carrera en el Apple Music Super Bowl Halftime Show.

Qué canciones se pueden disfrutar en Apple Music

La lista completa de canciones de Where’s USHER incluye:

¡”U Got It Bad”, “Without You (David Guetta feat. USHER)”.

“Confessions Part II”.

“Confessions (Interlude)”.

“Climax”, “Bad Girl”.

“Good Good (USHER, Summer Walker, 21 Savage)”.

“U Make Me Wanna”, “Dientes (J Balvin, USHER)”.

“Nice & Slow”.

“Can U Help Me”.

“Burn”, “Yeah! “.

“Standing Next To You [USHER Remix] (Jung Kook, USHER)”.

La aplicación se puede descargar gratis desde Microsoft Store. (Apple)

Cómo se podrán descargar Apple TV y Apple Music en Windows

La finalización del servicio de iTunes ya había llevado a cabo en computadores con sistema operativo macOS, con la idea de ofrecer una plataforma mucho más enfocada y simple de usar para cada tipo de contenido multimedia y no enredar a los usuarios con un app central

Para descargar cualquier de estas tres aplicaciones, los usuarios deben acceder a Microsoft Store desde la app nativa en el PC o abrir la tienda en un navegador web y allí buscar la plataforma que es de su interés.