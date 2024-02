Cómo ahorrar datos móviles y aprovechar al máximo las gigas de internet

En ocasiones se suelen usar los datos móviles de manera exagerada ocasionando que se acaben rápido. (Imagen ilustrativa Infobae)

En ciertas partes que se encuentren las personas no siempre van a haber acceso a WiFi o un paquete de datos ilimitados que permita disfrutar de la conectividad en todo momento. También, cuando se adquiere un paquete de datos no se tiene en cuenta que las gigas se pueden terminar, por ello el ahorro y el saber cuando se están malgastando datos es fundamental.

Entre unas primeras recomendaciones están: saber cuando no son necesarios gastar en datos, conectar el wifi cuando se pueda su acceso. Pero a parte de estos, hay otros que ayudan a optimizar el uso de los datos.

Cómo reducir el uso de gigas de internet

Algunas personas lo pueden conocer, como otras no, pero un factor que aumenta el uso de datos son las descargas de algún documento o archivo ya que dependiendo del tamaño y las megas que tenga, hace más propenso que se termine el paquete de datos de forma rápida.

Entre las descargas que influyen en que se agoten los datos móviles estarían: las imágenes, los documentos, al igual de contenido como series, películas, música u otro archivo de contenido audiosvisual que sea de gran tamaño.

También, WhatsApp contruibuye poco a poco a que se agoten los datos móviles. Lo recomendable es desactivar la descarga automática de archivos y solo permitir cuando se tenga acceso a una red WiFi. El proceso es simple debido a que se puede configurar en los ajustes de la aplicación.

Las aplicaciones son una de las partes del móvil que más gastan datos de internet.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desactivar todas las actualizaciones

Es cierto que las actualizaciones constantes de las apps resultan importante para el funcionamiento del móvil, pero en casos donde no haya suficiente internet se deben abstenerse de este tipo procesos.

Para desactivar las actualizaciones en su móvil para los dos sistemas operativos puede seguir las siguientes instrucciones:

Para iPhone debe dirigirse a a Ajustes, luego App Store y, en la parte de “Datos móviles”, desactivar la opción de “Descargas automáticas”.

Para Android debe ir la Google Play, oprimir en la cuenta y seleccionar ajustes, preferencia de red y en la parte que dice actualizar aplicaciones automáticamente, elegir “solo por Wi-Fi”.

Cómo limitar en el móvil el uso de datos

Al igual que cuando se tiene algo del gusto de cada persona y no se quiere derrochar, en cuanto al uso de gigas de internet también se puede restrigir desde el móvil.

Para ello, en el caso del sistema operativo Android la forma más práctica es redactar en el buscador “límite de datos” donde se puede configurar un máximo de gigas que se desea consumir en un periodo de tiempo establecido. Esto resulta una ayuda para cuando las personas se distraen y gastan desmesuradamente sus datos móviles.

Es importante acceder a WiFi para ahorrar los datos del plan del teléfono. (Freepik)

Por otra parte, se puede restrigir el acceso de internet en ciertas aplicaciones que no lo necesiten, teniendo en cuenta que muchas de ellas aunque no lo parezcan accenden en un segundo plano los datos de internet.

Por esto, lo que se debe hacer es ir a ajustes del teléfono y donde dice datos móviles revisar cada aplicación que está e ir desactivando el acceso de los datos móviles. Esto se debe hacer teniendo en cuenta que no se pueden restrigir a todas las apps el acceso a conectividad porque hay algunas que necesariamente necesitan tener permisos, como lo son las redes sociales.

Aunado a esto, puede desinstalar aplicaciones que no use no solo para optimizar el uso de datos móviles, sino además poder tener mayor rendimiento en batería y almacenamiento en su dispositivo tecnológico.

Otros puntos a tener en cuenta es que algunos móviles cuentan con variables de ahorro inteligente que permite optimizar el uso de las gigas junto con otros beneficios.