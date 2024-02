Elon Musk aprendió estas lecciones de liderazgo con el juego The Battle of Polytopia

The Battle of Polytopia es el juego que ha cautivado al dueño de X desde hace varios años. (REUTERS) via REUTERS

Los videojuegos como una herramienta de aprendizaje están más que probados. Elon Musk es testigo de las habilidades que una persona puede adquirir mientras juega. El dueño de X asegura que gracias a un juego para celulares ha aprendido sobre temas de liderazgo, que pueden estar en un libro o en un seminario.

The Battle of Polytopia, es el título que el CEO de Tesla ha recomendado varias veces. En una biografía escrita por Walter Isaacson, se cuentan detalles de cómo el empresario aprendió a desarrollar habilidades para dirigir sus compañías gracias a este título de estrategia, que es similar a otros como Age of Empires o Civilization.

Qué ha aprendido Musk de este videojuego

Una de las lecciones clave que Musk ha aplicado en sus negocios es la importancia de la toma de decisiones sin interponer los sentimientos. A diferencia de lo que muchos podrían esperar, el dueño de X no considera la empatía como una cualidad crucial en un líder.

Según él, un líder empático podría ser reacio a tomar decisiones difíciles, como despedir a empleados que no cumplen con sus responsabilidades. En lugar de ello, Musk prefiere una aproximación más pragmática y centrada en los resultados.

The Battle of Polytopia es el juego que ha cautivado al dueño de X desde hace varios años. (Midjiwan)

Otra lección es la capacidad de asumir riesgos y aceptar la posibilidad de fracasar. En el juego, como en la vida real, perder es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Él reconoce que, aunque puede ser doloroso fracasar, es necesario levantarse y volver a intentarlo, aprovechando cada oportunidad para avanzar hacia el éxito.

“Perderás. Las primeras cincuenta veces te dolerá. Cuando te acostumbres a perder, comenzarás a jugar con menos emociones y asumiendo mayores riesgos”, contó el empresario.

Además, Musk ha aplicado la lección de tomar la iniciativa y diseñar su propia estrategia en lugar de simplemente reaccionar a las acciones de otros. Algo que se ha visto implementado en sus empresas, donde ha buscado crear desarrollos fuera de lo común y con una visión única, más allá de los resultados finales o de las opiniones de los usuarios, como los cambios recientes en X.

Otro aspecto crucial que aprendió del juego es la importancia de aprovechar cada oportunidad y no dejar pasar los turnos. En The Battle of Polytopia, cada turno cuenta, y lo mismo ocurre en el mundo de los negocios. Musk enfatiza la importancia de actuar rápidamente y aprovechar al máximo cada oportunidad para avanzar hacia sus objetivos.

“Al igual que en el juego, en la vida solo tienes un número determinado de turnos. Si vamos dejando pasar turnos sin avanzar, nunca llegaremos a Marte”, contó.

The Battle of Polytopia es el juego que ha cautivado al dueño de X desde hace varios años. (REUTERS) REUTERS

Por otro lado, Musk ha aprendido la importancia de elegir las batallas adecuadas y minimizar los frentes en los que se involucra. En el juego, como en la vida real, distraerse enfrentando múltiples problemas simultáneamente puede llevar a una pérdida de recursos y energía.

Sin embargo, no todas las lecciones han sido completamente asimiladas por Musk. Aunque reconoce la importancia de desconectar de vez en cuando para recargar energías y ser más productivo, su constante dedicación al trabajo ha sido motivo de preocupación para algunos de sus colaboradores y allegados.

La obsesión de Musk con The Battle of Polytopia

Este juego fue desarrollado en 2016 y está disponible en celulares, computadores, Nintendo Switch y hasta en los autos de Tesla. Gran parte de su popularidad ha surgido de la voz de Musk, que continuamente ha hablado de él e incluso posee un récord de puntuación actualmente.

En una entrevista con Vanity Fair, en la que también participó su exesposa Grimes, contó que había jugado con Felix Ekenstam, creador del título, y que “literalmente le gané en su propio juego”. Además, en el libro escrito por Isaacson cuentan que hace un tiempo tuvo un problema con Grimes por haberle hecho una jugada ‘sucia’ en el juego.