Esta es la nueva forma de buscar en Google, basta con dibujar un círculo y decirle adiós a las letras

Esta herramienta está activa para todos los usuarios de Google en el mundo (Instagram: madebygoogle y googlepixel_us)

Google ha lanzado una función llamada ‘Circle to Search’ para teléfonos Android que facilita buscar información sin salir de la aplicación que el usuario esté usando.

Te puede interesar: Galaxy S24: Cómo usar inteligencia artificial para traducir llamadas de voz en tiempo real

Si la persona encuentra algo que le llama la atención mientras usa su dispositivo móvil, ahora puede simplemente dibujar un círculo alrededor o marcar de alguna manera lo que le interese en la pantalla para iniciar la búsqueda.

Al hacer esto, obtendrá detalles adicionales sin necesidad de interrumpir lo que estaba haciendo o ingresar al buscador.

Círculos (o cualquier gesto) para buscar

Por ejemplo, un usuario está viendo un video de moda en su teléfono Android y se topa con unas gafas de sol que captan su interés.

Esta función no interrumpe la navegación en otras aplicaciones. (Google)

Para saber la marca de las gafas no se necesita interrumpir su visualización. Con ‘Circle to Search’ la nueva herramienta de Google, basta con mantener pulsado el botón de inicio o la barra de navegación y luego rodear con el dedo las gafas de sol que aparecen en pantalla.

Te puede interesar: Android o iPhone, cuál es el móvil favorito de Bill Gates

Automáticamente, aparecerán opciones de compra de modelos similares en tiendas online. Si el interés se extiende a un bolso o unas botas que también se muestran en el video, puede repetir el proceso: un garabato sobre el objeto deseado o un toque directo bastará para iniciar la búsqueda.

Una vez finalizada la consulta, con un simple deslizamiento de dedo, el usuario volverá al contenido original sin ningún tipo de interrupción.

Las personas pueden realizar cualquier gesto en la pantalla del celular. (Google)

Si un usuario se encuentra navegando en YouTube Shorts y descubre un video sobre un tema que no conoce como “thrift flip” (crear nuevas prendas a partir de piezas de segunda mano). Gracias a ‘Circle to Search’ de Google, puede garabatear rápidamente las palabras “thrift flip” en la pantalla de su Android y recibir información.

Te puede interesar: Si tienes este celular, desde febrero ya no tendrás WhatsApp

Una vez aclarada su duda, puede cerrar la búsqueda con facilidad y continuar disfrutando del video sin interrupciones.

Cathy Edwards, vicepresidente/directora general de Búsqueda de Google explicó que ‘Circle to Search’ se lanzará el 31 de enero en determinados teléfonos inteligentes Android premium (Pixel 8, Pixel 8 Pro y la nueva serie Samsung Galaxy S24 ) en todos los idiomas y ubicaciones.

La última función de Google para buscar al instante mientras el usuario sigue disfrutando de sus apps (Google)

Galaxy S24: cómo traducir llamadas en tiempo real

Se ha presentado la nueva serie de Samsung, Galaxy S24, que trae avances significativos con inteligencia artificial y de la mano de Google.

Normalmente en las empresas grandes hay diferentes equipos con personas que hablan idiomas diferentes y si alguno no conoce la lengua de su compañero, existen opciones básicas como traducción de voz en llamadas.

En el caso del nuevo Galaxy S24, hay una función para traducir en tiempo real llamadas de voz. Es muy sencillo, al hacer la llamada se escoge la opción de IA, se configuran los idiomas que se necesitan y listo, problema resuelto si no se habla el mismo idioma y mucho más, si no se tiene internet, pues no es necesaria la conectividad a ese servicio.

Esta función no necesita de conexión wiFi. (infobae)

Por otro lado, es posible usar inteligencia artificial para traducir conversaciones que se lleven a cabo físicamente, algo así como el traductor de Google que escucha a una persona, transcribe en texto y reproduce la traducción en audio.

Así mismo se podrán editar y resumir automáticamente textos. Este es el caso del sistema Chat Assist, el teclado Samsung con IA generativa que aparece en todas las aplicaciones de mensajería o de redacción de notas y ofrece, con un solo toque, personalizar el tono de cualquier mensaje que se escriba (formal, informal, social media, etc).

En las versiones S24, S24+ y S24 Ultra se podrán editar fotografías con funciones basadas en IA.

Por ejemplo, podremos eliminar personas u objetos que no necesitemos en la imagen. Así mismo, hay algo curioso que servirá a muchos usuarios, se trata de la opción para mover personas de la foto después de haber tomado la imagen.