Google Maps crea este asistente con inteligencia artificial para ayudar en las rutas

La aplicación mejorará la navegación con la ayuda del asistente y su inteligencia artificial. (Unsplash)

Google decidió integrar su asistente de voz a la Maps, con el objetivo de mejorar la experiencia de búsqueda del usuario, para que sea mucho más fluida e intuitiva.

A través de una actualización, el Asistente, que hace parte de otras plataformas de la compañía, sustituyó al sistema de reconocimiento de voz que tenía la aplicación, pero que ya se estaba quedando obsoleto ante el avance del servicio y las exigencias de los usuarios.

Cómo funcionará el Asistente en Maps

Una de las principales ventajas de esta colaboración es la facilidad de uso. Con solo tocar el ícono del micrófono en la aplicación, los usuarios pueden activar el Asistente de Google, que desplegará una tarjeta con temas sugeridos para hacer preguntas al asistente de voz. Esta interfaz intuitiva agiliza la interacción con la aplicación y permite a los usuarios acceder rápidamente a la información que necesitan.

Además de la comodidad en el uso, el Asistente aporta su avanzada tecnología de reconocimiento de voz y algoritmos de inteligencia artificial a Google Maps. Anteriormente, los usuarios podían experimentar problemas con la precisión y eficacia del reconocimiento de voz en la aplicación. Sin embargo, con esta integración, la plataforma de navegación se beneficiará de los datos del sistema y la mejora constante del mismo, en temas como el procesamiento del lenguaje natural.

Con esta mejora también buscan acercar a los usuarios que se preferían no usar el recogimiento de voz por los fallos que presentaban, así como aquellos que no han probado el servicio de navegación.

Otra ventaja clave de la integración del Asistente de Google en Maps es la incorporación del Modo de conducción. Esta función permite a los usuarios realizar tareas sin utilizar las manos mientras conducen, simplemente mediante comandos de voz. Con la posibilidad de leer mensajes, hacer llamadas y controlar medios de comunicación, siendo una experiencia de conducción más segura y sin distracciones.

Esta última mejora solo estará disponible para los dispositivos que tengan sistema operativo Android, en una versión igual o superior a la 9.0. Y la actualización se realizará de manera automática, por lo que los usuarios deberán estar pendientes del cambio en las próximas semanas.

Cómo ver el historial de búsquedas en Maps

El servicio de Google Maps es una de las principales herramientas para explorar la ciudad ya sea que se vaya a nuevos lugares dentro de la localidad o se realicen viajes al extranjero. Al igual que en el buscador, esta aplicación cuenta con una función que permite “retroceder en el tiempo” y ver nuevamente qué rutas se recorrieron, los lugares que se visitaron en algún momento.

Este registro gratuito disponible en Maps también incluye una revisión diaria en la que se puede hacer un recuento de establecimientos a los que se visitó alguna vez, qué rutas se tomaron para realizar el desplazamiento entre destinos (turísticos o no), ciudades, etc. Además, si existe algún dato erróneo o que el usuario no desee mostrar en el registro, es posible editar la información para hacerla más precisa.

Para acceder a este registro de ubicaciones, los usuarios tienen que seguir estos pasos:

- Ingresar a la aplicación Google Maps.

- Pulsar sobre la foto de perfil del usuario ubicada en la esquina superior derecha de la pantalla.

- Seleccionar la opción “Tus rutas” o “Tu cronología” del menú de opciones.

- En la pantalla emergente se mostrarán una barra superior con diferentes opciones. Cada una mostrará datos diferentes sobre los viajes realizados por el usuario a lo largo de los días.