Cozy Games, la tendencia de juegos para relajarse en cualquier momento

La historia sobre los videojuegos cozy, que son tendencia en los últimos años.

Como cualquier otro tipo de arte, los videojuegos están hechos para entretener, pero es una realidad que hay usuarios que convierten esta experiencia en un momento de tensión donde liberan estrés, aunque algunos prefieren títulos mucho más calmados para relajarse. Este género se le conoce como cozy games.

Dicha tendencia ha llevado a que muchos estudios desarrollen este tipo de juegos, pensando menos en el mercado competitivo para enfocarse en cambio, en brindar un momento de distracción y relajación.

Origen de los cozy games

Si bien este género ha tenido un crecimiento exponencial recientemente, especialmente después de la pandemia, el nacimiento de los cozy games se dio en 1996.

En ese año se lanzó Harvest Moon para SuperNintendo. Este videojuego proponía una mecánica de gestión de granjas que nunca se había visto, mientras se conocen a los otros personajes que están en el pueblo. Esto permite tener una vida, casarse y conformar una familia. Lo que sentó las bases del género.

Sin embargo, en 2001, llegó Animal Crossing de Nintendo y este título fue el que empezó a marcar la tendencia al tener un gran rendimiento en ventas, aportando una condición fundamental en el género: la estética acogedora.

Las características de los cozy games

Cada género de videojuegos se hace popular por una serie de condiciones. Los shooter son frenéticos, los RPG extensos y estratégicos, los MOBA competidos y los cozy games relajantes.

Este tipo de juegos se diferencian de los demás porque el ritmo de su gameplay es mucho más calmado, tienen música tranquila, son fáciles de entender, tienen pocas mecánicas, son de corta duración y cuentan con una historia atrapante. La idea es que sea un acompañante que brinde calidez al usuario en un momento de estrés.

En la mayoría de estos títulos no hay un gran enemigo a derrotar, sino que la experiencia se centra en la historia o en realizar actividades muy concretas, como por ejemplo, desempacar y ordenar una habitación, preparar comida, explorar una isla o charlar con otros personajes.

Ejemplos de cozy games

Animal Crossing: New Horizons

Esta saga es una de las más representativas del género y su último juego es uno de los más vendidos en la historia de Nintendo Switch. Gran parte de la importancia de este título radica en que se lanzó en medio de la pandemia y se convirtió en una manera de desconexión para las personas, permitiendo que se encuentren con amigos y se relajen haciendo actividades sencillas, pero que van atrapando a medida que se avanza en la historia.

El objetivo del juego es llegar a una isla y pagar la hipoteca por la casa, en medio de todo eso se deben realizar trabajos, cultivar, visitar otras islas, pescar e ir armando nuestro hogar.

Uno de los juegos más importantes del género cozy games.

Coffee Talk

Para los amantes a tomar un café con alguien y pasar una tarde charlando, está una experiencia ideal. Aquí seremos un barista de una cafetería que debe atender a los clientes y, mientras prepara sus pedidos, escuchar sus historias.

Los personajes que aparecen son orcos, súcubos, elfos y sirenas y tienen vivencias muy profundas que hacen sentirlas como propias.

Un juego sobre escuchar las historias de lo demás, mientras toman café.

Unpacking

Como su nombre lo dice, la ida es desempacar cajas y ordenar una habitación. Si bien no hay obligaciones de dónde poner cada objeto, la idea es mantener un orden y cumplir objetivos. Es una manera diferente de hacer un oficio cotidiano, con una estética acogedora e ideal para aquellos amantes al orden.

Un título sobre desempacar y ordenar objetos.

When the past was around

Este es un ejemplo de un juego corto y relajante. La narrativa se construye sin diálogos y solo con el sonido de un violín. La historia nos lleva a recorrer los recuerdos de Eda, la protagonista, cuando conoce a Owl, viendo cómo enamoran, aprenden a amarse, se separan y comprenden el valor de la perdida.

No se controla ningún personaje y todo se hace eligiendo acciones con un cursor, por lo que realmente importa es conocer la historia que hay detrás.