Qué está haciendo Apple y Google para evitar rastreos con los AirTag

A través de Bluetooth se alertaría a una persona que lleva un localizador sin saberlo. (Unsplash)

El uso de los localizadores como AirTag tiene un lado indebido, ya que algunas personas lo ponen en autos, ropa o maletas de otros sin que ellos se den cuenta para seguirlos e invadir su privacidad. Para resolverlo, Apple y Google trabajarán de la mano.

“Esta nueva especificación de la industria se basa en las protecciones AirTag, y a través de la colaboración con Google resulta en un paso crítico hacia adelante para ayudar a combatir el seguimiento no deseado a través de iOS y Android”, aseguró Ron Huang, vicepresidente de Sensing and Connectivity de Apple.

Cómo trabajarán Apple y Google

Ambas compañías estarán desarrollando una tecnología Bluetooth que permite alertar al usuario que tiene un localizador y que no le pertenece.

El objetivo es que un celular, sea iOS o Android, tenga la capacidad de detectar el dispositivo ajeno y generar una notificación para que la persona tome medidas, porque lo estarían siguiendo sin su consentimiento.

Si bien esta opción está en iPhone, requiere de medidas adicionales, y en Android directamente no está disponible, ya que solo tiene una función para que el AirTag emita un sonido cuando está mucho tiempo lejos fuera de su dueño.

Para el funcionamiento de este localizador no es posible hacer un seguimiento en tiempo real, porque el aparato hace uso de la banda ultraancha para que al pasar por otro dispositivo de Apple se envíe su ubicación a la red y que el usuario lo identifique en el mapa.

Por ese motivo, la compañía se ha negado a que sea integrado en seres vivos, como las mascotas, ya que no es posible saber la ubicación si no se encuentra con un iPhone o iPad, por ejemplo, lo que no sería fiable en caso de perdida.

“Creamos AirTag y la red Find My con un conjunto de funciones proactivas para desalentar el rastreo no deseado y seguimos introduciendo mejoras para ayudar a garantizar que la tecnología se utiliza según lo previsto”, comentó Huang.

La alianza busca que esta función esté disponible para finales de 2023 y se integre a los celulares mediante una actualización del sistema operativo, para eso presentaron la propuesta ante la Internet Engineering Task Force (IETF), que es una organización líder en el desarrollo de estándares, donde será evaluada para entregar un análisis y proponer cambios, si es necesario.

Ante el anuncio, empresas que también tienen este tipo de dispositivos como Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security y Pebblebee apoyaron la propuesta, por lo que se espera que sumen alternativas similares para proteger la privacidad de los usuarios.

Google tras su propio AirTag

Según el experto en tecnología, Mishaal Rahmal, Google estaría trabajando en una función conocida como “Fast Pair” o emparejamiento rápido, que tendría una vinculación con un “tag localizador”, inombre provisional que la compañía le estaría dando a su versión del dispositivo GPS.

“Tag localizador probablemente se refiere a rastreadores bluetooth como los AirTags que podrían soportar esta función”, indicó Rahman en su cuenta oficial de Twitter.

El dispositivo tendría funciones como la vinculación con dispositivos cercanos, la opción de emparejamiento rápido y el dispositivo “tag localizador” en la parte final de las opciones de vinculación.

Por otro lado, Kuba Wojciechowski, también especialista en tecnología, indicó en Twitter que el dispositivo de Google ha recibido un nombre clave, que sería “Grogu” en referencia al personaje de la serie The Mandalorian, adaptada dentro del universo de Star Wars.