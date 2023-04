Este era el principal defecto de Steve Jobs según Bill Gates

Steve Jobs y Bill Gates enfrentaron sus compañías durante varios años en el mercado tecnológico.

Tanto Bill Gates como Steve Jobs son dos de las figuras más importantes en el desarrollo tecnológico moderno. Mientras que el primero fundó y dirigió a Microsoft hasta que llegó a ser una de las compañías más importantes del mundo, Jobs dirigió Apple y la convirtió en una empresa multinacional caracterizada por su espíritu innovador.

Aunque ambos estuvieron en competencia directa en el mercado de la tecnología por varios años intentando que sus empresas ganen terreno en este sector, sus personalidades distaban mucho entre sí. Jobs se presentaba a sí mismo como un hombre más coloquial, algo que proyectaba con su forma de vestir (jeans, sandalias y un suéter), mientras que Gates suele vestir con camisa y en muchas ocasiones con un traje formal.

Las diferencias no solo se proyectaban en su apariencia o su actitud, sino que también tenían formas distintas de abordar sus formas de trabajo y cómo dirigían sus compañías. Durante una entrevista con The Indian Express, el fundador de Microsoft dio su opinión sobre las lecciones que llegó a aprender de Jobs e incluyó uno de los defectos que él llegó a considerar como parte de la personalidad del ex CEO de Apple.

“Aprendí mucho de Steve. Éramos muy diferentes, nunca nos parecimos en nada, pero su sentido del diseño, del marketing, su intuición... Steve era una persona única. Tenía la capacidad de sacar mucho de las personas. Aunque a veces solía sobrecargar de trabajo a sus empleados así que no era perfecto, pero era increíble”, indicó Gates.

Sistemas operativos MacOS (1985) y Windows 1.0 (1985). (Infobae)

Difícil relación entre Jobs y Gates

Durante el periodo en el que ambos estuvieron compitiendo directamente, Jobs y Gates tuvieron momentos en los que se generaron intercambios de palabras muy fuertes. En 1985, el año en el que el ex CEO de Apple fue expulsado de su compañía, Jobs acusó a Gates de copiar la interfaz de usuario de Apple para desarrollar “Windows 1.0″, el primer sistema operativo de Microsoft para PC.

Según reportes de la época, la respuesta de Gates no fue nada agradable para Jobs. “Steve, creo que hay otra forma de verlo. Es como si ambos tuviésemos un vecino rico llamado Xerox, y yo entré a su casa para robar el televisor solo para descubrir que ya lo habías hecho”. De igual forma, también indicó que si Jobs creía que le habían robado, entonces su visión de la realidad estaba muy distorsionada.

Incluso una de las cosas que Jobs llegó a expresar públicamente es su rechazo al uso de uno de los programas del conjunto de Office, desarrollado por Microsoft, como lo era PowerPoint. Pese a que este era uno de los más utilizados en su época, incluso dentro de las oficinas de Apple, consideraba que la forma en la que se hacía no era agradable.

Steve Jobs criticaba la forma en la que las personas usaban PowerPoint. Foto: Microsoft PowerPoint.

Según Jobs, aún cuando PowerPoint era una herramienta con la que las presentaciones se pueden apoyar en ayudas visuales, esto no implica que todas las reuniones necesitan que la plataforma se use de esa forma. Para el ex CEO de Apple, algunas reuniones requieren de un enfoque diferente y no que se comunique todo por medio de esta aplicación de presentaciones.

“Odio la forma en la que las personas usan las presentaciones con diapositivas en lugar de pensar. Las personas confrontan problemas creando láminas. Quiero que se conecten, que discutan las cosas en la mesa en lugar de mostrar diapositivas. Las personas que saben de lo que están hablando no necesitan PowerPoint”, afirmaba el empresario respecto al modo de uso que se le daba a esta aplicación de Microsoft.