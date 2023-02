La aplicación de Microsoft que no le gustaba a Steve Jobs y que todos usan

Steve Jobs criticaba la forma en la que las personas usaban PowerPoint. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

El cofundador de Apple y ex CEO de la compañía, Steve Jobs, fue descrito por su colega y amigo, Steve Wozniak, como una persona con la capacidad de hacer que otros lo sigan, una capacidad que no solo se podía ver en las presentaciones de productos de la empresa, sino que también estaba presente en las reuniones de equipos en la compañía.

Durante el tiempo en el que Jobs estuvo a cargo de la empresa, esta era una de las actividades más recurrentes, por lo que era común que en ellas algunos trabajadores e incluso ejecutivos de Apple utilicen presentaciones para expresar sus ideas por medio de ayudas visuales.

PowerPoint, la aplicación de Microsoft era la más usada y aunque el CEO de la empresa expresaba su aprecio por esta plataforma, también llegaba a expresar su desagrado por la forma en la que era utilizada.

Según Jobs, aún cuando PowerPoint es una herramienta con la que las presentaciones se pueden apoyar en ayudas visuales, esto no implica que todas las reuniones necesitan que la plataforma se use de esa forma. Para el ex CEO de Apple, algunas reuniones requieren de un enfoque diferente y no que se comunique todo por medio de esta aplicación de presentaciones.

Steve Jobs criticaba la forma en la que las personas usaban PowerPoint. Foto: Microsoft PowerPoint.

“Odio la forma en la que las personas usan las presentaciones con diapositivas en lugar de pensar. Las personas confrontan problemas creando láminas. Quiero que se conecten, que discutan las cosas en la mesa en lugar de mostrar diapositivas. Las personas que saben de lo que están hablando no necesitan PowerPoint”, afirmaba Jobs respecto al modo de uso que se le daba a esta aplicación de Microsoft.

Las presentaciones de Steve Jobs

Aún cuando Jobs se mostraba en contra del uso de las diapositivas, se puede hacer una distinción entre la forma de uso que le daba a estos apoyos visuales y la crítica que hizo a quienes usaban PowerPoint: mientras que el resto utilizó la aplicación de Microsoft para presentar ideas y posicionar a las personas en un rol más pasivo durante las reuniones, Steve Jobs las usaba en eventos de anuncios de productos para que las personas puedan ver cómo lucía el nuevo dispositivo que estaba anunciando.

Además, al ver las presentaciones que estuvieron a cargo de Steve Jobs en diferentes auditorios, un aspecto en común que se puede destacar es que en ningún momento el CEO de Apple leía lo que decían las diapositivas, sino que pasaba por cada una de ellas de forma natural para mantener a su audiencia conectada a lo que estaba diciendo.

Aplicación Keynote de Apple. (La Manzana Mordida)

Otra diferencia entre la forma de uso que se le daba a PowerPoint en las reuniones de trabajo en Apple y las presentaciones que hacía Jobs para diferentes productos de la empresa es que el CEO no utilizaba la aplicación de Microsoft para generar apoyos gráficos, sino que los generaba por medio de una aplicación de Apple llamada Keynote y que está disponible para descargar de manera gratuita en cualquier dispositivo de la empresa.

Según la descripción que se encuentra en la App Store, esta plataforma tiene la capacidad de integrar imágenes, texto y video, además de dibujos hechos a mano usando un dedo o el Apple Pencil sobre un iPad y que incluso tiene un soporte para Apple Watch para controlar la forma en la que se presentan estas diapositivas.