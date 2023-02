Científica latinoamericana fue comparada con Steve Jobs y dejó huella en Corea

En Latinoamérica, una empresa colombiana desarrolló una tecnología de eco transformación que es única en la región

En Latinoamérica se desarrolló una tecnología de eco transformación, que fue elegida por el Banco Interamericano de Desarrollo, para participar en una cumbre en el continente asiático. Detrás de este reconocimiento, encontramos a Andrea Alzate, la líder de la startup, quien es la protagonista en Perfiles Tecno de infobae.

Altero, la empresa encargada de recolectar y reutilizar las baterías que son enviadas a la basura, fue la creación de la colombiana, quien explica que esos dispositivos “que provienen de los computadores, celulares, carros eléctricos y sistemas de gran almacenamiento energético, los usamos para transformarlos bajo un proceso 100% verde, es una tecnología de desarrollo propio”.

Cuenta que con este proyecto logró tener un puesto en la Cumbre Empresarial Corea-LAC que se realizó en Corea del Sur, donde había solo tres mujeres.

Le puede interesar: Por qué se necesita la experiencia de un ingeniero de 50 años y la vitalidad de uno joven en la industria automotriz

“Yo soy química y doctora en ingeniería de materiales y paralelo a mi tesis doctoral desarrollé esta tecnología. Termino mi doctorado en una universidad en Canadá, me regreso al país con el sueño construido. Decidí unirme a mi hermana y mi padre para crear Altero”, afirmó Andrea, quien añadió que en el último año se lograron recuperar 1.000 toneladas de residuos de baterías recargables para darles un nuevo uso.

Altero, empresa que participo de la Cumbre Empresarial Corea-LAC, se encarga de recolectar y reutilizar las baterías que son enviadas a la basura.

Mujeres en la ciencia

Asimismo, la empresaria y doctora, habló sobre el papel de la mujer en la ciencia y su importancia. “Ha sido muy poderosa la parte femenina en la carrera y en el doctorado. La verdad, en los ambientes que me he movido nunca he tenido esa distinción de género y antes me he podido proyectar y he podido sobresalir siendo mujer”.

Sin embargo, aseguró que sí ha podido notar cierta distinción en las startups, “he identificado la dominancia de la parte masculina, porque si bien nunca lo he visto en la parte académica y científica, si veo que el sector empresarial está muchísimo más dominado por el otro género, entonces lo que he logrado como mujer me llena de orgullo”.

En ese sentido, envió un mensaje para que las mujeres se motiven a estudiar alguna carrera científica en Latinoamérica y que si pueden y tienen una idea de emprendimiento para realizar su propia startup, lo hagan realidad.

Le puede interesar: Qué hacen los geologos en la industria de la tecnología

Andrea Alzate, colombiana y CEO de Altero, proyecto líder en eco transformación

Cómo le fue en Corea

El director del Centro de Investigación más importante de Corea, comparó la presencia de Andrea y a su proyecto con Steve Jobs, “fuera de todo el impacto positivo que dejamos como empresa, fue un dato curioso que me dijeron”.

“Este fue un evento que buscaba mostrar esas startups que están generando mayor impacto en Latinoamérica, estuvimos presentes nueve de la región y siete coreanas. Fue una gran experiencia, porque Altero se destacó por su grado de innovación tecnológica, lo que hizo que muchas compañías e inversionistas se interesan por nosotros”, mencionó.

Según destacó la colombiana, entre los temas tratados se habló de infraestructura de calidad, colaboración e innovación, emprendimiento y la financiación para mercados emergentes.

Le puede interesar: Qué es Bluetooth LE Audio y por qué se está integrando en los audífonos

“Es muy emocionante y halagador cuando la gente que está en el medio de la innovación y tecnología se sorprende con lo que estamos haciendo. Es de verdad un inmenso orgullo, porque eso ratifica que estamos haciendo las cosas bien”, finalizó Alzate.