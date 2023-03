Inteligencia artificial vs. humanos: retamos a ChatGPT y DALL-E

Soy periodista de cultura y entretenimiento, pero también me desempeño en otras áreas. Gracias a mi trayectoría en los medios de comunicación he logrado tener gran alcance y reconocimiento por mi trabajo. Soy un apasionado por la investigación, realizó notas escritas y tengo gran desempeño en la radio como locutor y en la televisión. Me caracterizo por ser una persona ágil, creativa y recursiva, con alto sentido de liderazgo y de aprendizaje

AI: Quiero compartir con ustedes mi pasión por la comunicación y mi interés por el mundo de la información.Desde pequeño, siempre he sentido una gran curiosidad por conocer la verdad detrás de las noticias y he sentido una gran admiración por aquellos periodistas que se dedican a contar historias que importan. Por eso, me propuse estudiar Periodismo y convertirme en un comunicador comprometido y riguroso.Durante mi formación académica, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes medios de comunicación, desde periódicos hasta medios digitales, lo que me ha permitido adquirir una amplia experiencia en la investigación, la redacción y la edición de noticias. Me gusta investigar a fondo los temas que abordo, para poder ofrecer una información rigurosa y contrastada. Además, me siento cómodo entrevistando a diferentes personas, y tengo habilidades para la redacción y la edición de textos.