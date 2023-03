Así se pueden compartir apps a otro celular que no tenga internet

La plataforma de Google Play Store permite enviar aplicaciones y actualizaciones sin usar una conexión a internet. (9to5Google)

Aunque una de las propiedades de los celulares que tienen conexión bluetooth es la capacidad de compartir archivos con otros dispositivos que se encuentren cerca, esta no se limita únicamente a documentos, fotos o videos, sino que también puede utilizarse para compartir aplicaciones completas.

Esta función, que tiene el nombre de “Compartir apps” se puede realizar desde la tienda de Google Play Store, y permite seleccionar cualquier aplicación disponible en el celular del emisor y enviarla para que se descargue de forma automática en el celular de otra persona, que sería el receptor. Esta característica no hace uso de una conexión Wi-Fi que vincule a estos dispositivos (aunque también funciona de esa forma), sino que también puede emplear una vinculación bluetooth.

Para ello, el usuario que envía la información deberá realizar los siguientes pasos:

- Ingresar a la aplicación Google Play Store.

- Pulsar la foto de perfil del usuario ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.

- En el menú de opciones, hacer clic en la que tiene por nombre “Administrar dispositivos y apps”.

Le puede interesar: Cómo controlar el televisor desde la aplicación Google Home desde cualquier lugar

Google Play permite compartir aplicaciones desde un celular usando conexión bluetooth. (Infobae)

- Seleccionar la opción “Enviar” o “Recibir” apps ubicada en la sección “Compartir apps” dentro de la pestaña “Descripción general”.

- En este apartado se presentará una lista completa de todas las aplicaciones instaladas en el celular, pero solo aquellas que son gratuitas. Las que son de descarga por pagos no estarán incluidas.

- Pulsar el botón “Enviar” que tiene forma de flecha y se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

- Se abrirá un menú desplegable en el que se pueden encontrar una lista de dispositivos vinculados. Seleccionar aquel con el que se desea compartir la información.

- El celular del receptor activará una pantalla en la que se mostrará el proceso de conexión y se brindará un código de enlace de cuatro dígitos. Este deberá ser compartido con el emisor para indicar que la vinculación entre ambos dispositivos es consentida.

El proceso de envío de datos y de la instalación en el segundo dispositivo seguirá su curso de forma automática como si se estuviese haciendo directamente desde la tienda de Google Play Store. El tiempo de descarga dependerá de la conexión que se utilice. Este método permite que se instalen nuevas aplicaciones o se actualicen aquellas que se encuentren disponibles solo en caso de que el dispositivo del remitente tenga una mala conexión Wi-Fi o se haya quedado sin datos móviles.

Le puede interesar: Aplicación para videollamadas muestra a las personas como si vieran a la cámara

Compartir aplicaciones con iPhone

En el caso de los iPhone, compartir aplicaciones es más exclusiva y no se realiza con cualquier dispositivo, sino con las cuentas de otras personas que necesariamente deben estar incluidas dentro del grupo familiar del usuario. Esto, debido a que “Family Sharing” no solo comparte estos programas, sino también música, películas, espacio de almacenamiento, álbumes familiares, entre otros aspectos comunes en una cuenta de Apple.

Apple permite compartir aplicaciones entre cuentas vinculadas, pero estas deben pertenecer a la misma familia. (Apple Insider)

Los dispositivos en sí no estarán vinculados, pues no hay límite de pantallas y no necesariamente deben ser celulares, sino que se puede permitir el acceso a computadores y tabletas. Serán las cuentas de cada persona las que cuenten con la posibilidad de acceder a la función de compartir aplicaciones. Para ello se deberán realizar los siguientes pasos:

- Ingresar a la aplicación “Configuración” en el iPhone.

- Pulsar sobre el nombre del usuario para ingresar al menú de la cuenta y hacer clic sobre la opción “Configurar Family Sharing”

- Pulsar el botón “Iniciar” para continuar con el proceso.

- Luego de confirmar los datos personales, se deberá elegir el contenido que se desea compartir. Para efectos prácticos, se puede seleccionar el que indique “Apple Music y App Store”.

- Confirmar el método de pago compartido. Otros miembros no podrán realizar compras no consentidas ni ver esa información.

- Pulsar el botón “Invitar familiares” que permitirá el envío de hasta seis mensajes directos con un enlace al grupo familiar.

Apple permite compartir aplicaciones entre cuentas vinculadas, pero estas deben pertenecer a la misma familia. (Apple Insider)

- Los receptores podrán hacer clic sobre el enlace e ingresar a este espacio común en la Nube.

Le puede interesar: Cómo saber qué aplicaciones del iPhone tienen acceso a mi ubicación y cómo apagarla

Una vez que se vincularon ambas cuentas y se ha configurado en ambos casos el tipo de contenido que se va a compartir, los usuarios podrán volver a visitar el menú “Configuración” y luego seleccionar el tipo de contenido que desea visitar. En el caso de seleccionar el apartado de Apple Music y App Store, los familiares podrán ver las aplicaciones descargadas que se encuentran en otros dispositivos y descargarlas en los suyos.