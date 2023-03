La mejor forma de comprobar si Twitter está caído

La aplicación ha presentado varios fallos en los últimos días por errores en su API. (Unsplash)

Durante la última semana, Twitter ha presentado fallas en sus servicios a nivel mundial y los usuarios no suelen tener claro si es problema de la empresa de Elon Musk o de sus dispositivos.

Los factores que pueden llevar a estos fallos son muchos, por ejemplo, el problema reciente de la aplicación se dio por errores en su API, la plataforma que se enlaza con otras aplicaciones.

Pero cuando se trata del usuario, las dificultades pueden darse por errores en la conexión a internet o problemas en el dispositivo. Así que vamos a explicar cómo saber qué está sucediendo.

Comprobar en webs externas

Si al ingresar a Twitter no carga ningún contenido o directamente sale un aviso de error, la primera medida es verificar que sea un fallo global y eso se hace a través de sitios como DownDetector.

Esta página se dedica a informar los problemas de muchas redes sociales y aplicaciones en el mundo, según los reportes de los usuarios. Las estadísticas se actualizan en tiempo real y por eso se puede ver un historial de las últimas 24 horas.

Al ingresar se debe buscar la plataforma que está presentando fallos y ahí saldrá información sobre el reporte del error, mostrando data si la situación está relacionada con la carga del contenido, el acceso a la app o la publicación.

Adicionalmente, existe la opción de filtrar la información según un país.

Otras páginas para hacer esta verificación de forma gratuita son Is This Service Down y Outage.

La aplicación ha presentado varios fallos en los últimos días por errores en su API.

Mirar otras redes sociales

Twitter suele ser el centro de reporte cuando hay problemas en otras plataformas, pero lo mismo sucede cuando la red social tiene errores. Mastodon, TikTok e Instagram tienen buscadores que pueden dar información que otros usuarios o medios de comunicación hayan reportado recientemente.

Pero también, esas y otras aplicaciones pueden servir de banco de prueba para verificar que no es un problema del usuario. Por ejemplo, navegar en sus opciones o enviar mensajes y que no haya fallos servirá para corroborar que la conexión a internet y el dispositivo están funcionando adecuadamente.

Verificar el dispositivo

Una opción que está en manos del usuario es hacer la comprobación de que todo esté bien en su celular, computador o tablet.

Lo primero es verificar que la aplicación tenga la última actualización, esto se corrobora yendo a Google Play Store o App Store, ya que al no contar con la versión más reciente puede que haya problemas de acceso por algún cambio reciente.

Esto último permitirá tener los parches de seguridad más recientes que se hayan desarrollado y estar protegidos ante un posible hackeo que esté interfiriendo en el uso de la plataforma.

Finalmente, es importante ver que el dispositivo está rindiendo correctamente, porque el acceso a la red social se podría estar viendo afectado si no puede cargar adecuadamente por poco un alto consumo de memoria RAM de otras aplicaciones, pestañas o en general problemas técnicos que dificultan ver contenido o navegar con fluidez.