Esta aplicación de música tiene inteligencia artificial y no pide dinero

Junto a los videos, las redes sociales y las páginas web, la música juega un rol fundamental en el uso del celular a diario, por eso, muchas aplicaciones cobran por tener una biblioteca de canciones, y frente a esa modalidad ahora se habla de Trebel, una plataforma con una propuesta diferente.

La aplicación se encuentra en Estados Unidos, México, Colombia e Indonesia.

Infobae habló con Kevin Mills, líder de expansión global de la plataforma, quien explicó cómo se logra tener 75 millones de canciones disponibles e inteligencia artificial para recomendar canciones.

El catálogo de la aplicación cuenta con 75 millones de canciones. (Unsplash)

Cómo funciona la aplicación

“La música se tiene que descargar, a diferencia de otras que es por streaming, al hacerlo, aparece un anuncio de 15 o 30 segundos. El usuario está pagando con su atención y su interacción con una marca, y una vez termina la publicidad la canción queda en el teléfono para ser escuchada cuando quiera y sin ningún tipo de restricción”, afirmó.

Sobre el consumo de datos en la aplicación, dijo que “las descargas se pueden hacer por datos o a través de wifi y luego se puede oír en modo avión o sin conexión, porque la reproducción no consume datos”.

Cómo evitan que la aplicación tome gran parte del almacenamiento del celular

“Hemos desarrollado un algoritmo que está analizando la cantidad de memoria disponible en el teléfono y los hábitos de consumo de música. Al ser una aplicación gratuita, la gente termina descargando más música de la que escucha.

Entonces en una semana descargan 150 canciones, pero solo escuchan 40. El algoritmo mira esos patrones, deja las 40 canciones que se está oyendo y el resto la sube a la nube, para que al querer escucharlas solo deba descargarlas en un proceso más rápido”.

Por qué un acceso gratuito

“Que alguien no pague por música no significa que no la oiga. Entonces, la pregunta es dónde o cómo lo hacen: una opción es YouTube, que es gratis pero consume datos, y la otra es la piratería, de hecho se estima que en Latinoamérica hay 300 millones de personas que oyen música por esa vía.

Entonces, nuestro modelo de negocio es llegar a esas personas, con una aplicación que siempre es gratis y que ‘pagan’ ese acceso con su tiempo viendo publicidad”.

Qué tan invasiva es la publicidad

“Eso depende mucho de la época del año. Si una persona descarga 100 canciones en enero, que la inversión es más baja, probablemente va a recibir entre 30 a 40 impactos de vídeo. Pero si la descarga se hace en diciembre, es más probable que la relación con la publicidad sea uno a uno.

Sin embargo, para un usuario nuevo le permitimos descargar entre 10 a 20 canciones sin publicidad”.

En qué otros escenarios los usuarios deben ver publicidad

“Tenemos publicidad de Display, que no es invasiva, y estamos probando mostrar publicidad al hacer la primera escucha del día, porque nos dimos cuenta que el 70% de los usuarios ya no estaban descargando música y tampoco viendo anuncios”.

Cómo usan inteligencia artificial

“Tenemos varias maneras. Una que ya está activa es una forma de descubrir música, que funciona igual a TikTok al deslizar los videos, con un preview de 30 segundos de una canción y dependiendo de cuánto tiempo se queda el usuario escuchando; el sistema entiende esos hábitos y las recomendaciones se van acoplando.

Y, estamos trabajando en un chatbot en el que la persona pueda hacerle preguntas musicales asociadas a recomendaciones, por ejemplo, pedir canciones si está triste, si terminó una relación de pareja o de una época histórica determinada”.