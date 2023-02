El juego de Pokémon que captura criaturas mientras dormimos

El videojuego medirá el sueño de los jugadores, que conseguirán criaturas dependiendo de ese rendimiento. (Pokémon)

Pokémon es una de las franquicias más exitosas del mundo con un amplio repertorio de productos, al que ahora se añade una aplicación para celulares que permite ‘capturar’ criaturas a través del sueño.

Este juego ya había sido anunciado hace un par de años, pero no se conocía nada de su desarrollo hasta ahora, aunque de momento solo se sabe que saldrá a medidos de 2023 para dispositivos iOS y Android.

Le puede interesar: Suicide Squad, el videojuego donde somos villanos para enfrentar a la Liga de la Justicia

Así es Pokémon Sleep

El jugador se encontrará una premisa sencilla al iniciar esta experiencia. La aplicación lo llevará a una isla desconocida y allí conocerá a un profesor que le pedirá que lo ayude en su investigación. Todo a través del sueño.

El objetivo será registrar las horas de sueño y de esa a forma conseguir nuevos pokémon según la calidad de descanso que tengamos en la noche, que se medirá en profundo, medio y ligero.

Su funcionamiento es muy similar al de otras plataformas de este estilo o a los relojes inteligentes, en el que se hace un análisis del tiempo y los ciclos de sueño.

El videojuego medirá el sueño de los jugadores, que conseguirán criaturas dependiendo de ese rendimiento. (Pokémon)

Le puede interesar: Twitch no permitirá más transmisiones con estos videojuegos: 3DXChat, Radiator 2 y más

Las criaturas que se vayan consiguiendo tendrán una postura al dormir, por lo que el objetivo es desbloquearlas todas para que sean agregados a la colección y duerman junto a Snrolax, el pokémon que es conocido por estar siempre durmiendo.

“Deja el dispositivo móvil cerca de la almohada… y ¡a dormir! Se debe usar con constancia y disfrutar del sueño”, aseguran desde los desarrolladores del juego.

Además de esta función, los usuarios encontrarán una alarma para programar sus horarios diarios, un historial de su sueño y la opción de tener un Pikachu que cante a la hora de ir a dormir.

Le puede interesar: Microsoft llevará los juegos de Xbox a Nintendo

Para usar la plataforma bastará con ubicar el teléfono cerca a la cama, aunque también se presentó Pokémon GO Plus+, que es un dispositivo que facilitará la interacción con el juego, porque con apretar un botón comenzará el análisis del sueño y agregará los datos de forma remota.

Este aparato, que saldrá a la venta en julio de este año, también se integrará con Pokémon Go para evitar que los usuarios tengan el celular todo el tiempo encendido y mirando la pantalla.

El juego medirá la calidad del sueño y de esa forma agregará nuevos personajes

Más novedades de Pokémon

Durante la presentación de este nuevo juego, la franquicia aprovechó para hablar de una nueva serie que está en camino en asociación con Netflix.

Pokémon Concierge será el nombre de esta producción, que por ahora no tiene fecha de lanzamiento y que contará con una historia original diferente a la de los juegos y el anime.

Le puede interesar: Roblox integrará inteligencia artificial para la creación de estos juegos

En este caso, el argumento se centrará en un hotel al que llegan las criaturas y entrenadores a descansar, por lo que será un espacio para conocer otras historias. “Sigue a Haru, una trabajadora en el complejo hotelero Pokémon, y a Psyduck mientras conocen a Pokémon y Entrenadores de vacaciones”, mencionan en la sinopsis del proyecto.

El estudio encargado de la serie es Dwarf Studio y usará la técnica de stop motion para presentar un formato diferente al que los fanáticos de la saga han visto.

Finalmente, se confirmó el DLC para Pokémon Escarlata y Violeta que saldrá en dos partes. El nombre del nuevo contenido es The Hidden Treasure of Area Zero y llevará al jugador a nuevas zonas con más criaturas diferentes, 230 en total, entre ellos algunos legendarios. Por ahora no hay fecha de este contenido de pago, pero llegará a finales del 2023.