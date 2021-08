Tres aplicaciones para aprender otro idioma en 2021

Aprender nuevos idiomas fortalece la capacidad de llevar adelante tareas en simultáneo (Shuttersotck)

Aprender un idioma siempre será una tarea importante para cualquier persona, especialmente en el mundo globalizado, en el que conocer a seres humanos de otros países y compartir con ellos ya ha dejado de ser un sueño. Por medio de las redes sociales, son muchos los que han podido encontrarse con gente maravillosa que tienen estilos de vida distintos, así como costumbres, rutinas y, por supuesto, idiomas diferentes.

Por esto, es importante poder contar con al menos el conocimiento de un segundo idioma, con el cual comunicarse con personas ajenas a la lengua nativa, y así poderse abrir a nuevos mundos y cosmovisiones.

Sin embargo, el ritmo de vida de hoy en día hace que ingresar a una academia y cumplir con un horario de asistencia y de deberes sea cada vez más difícil. Muchas personas deben elegir, especialmente en Latinoamérica, entre trabajar o tener tiempo libre para su crecimiento personal; la mayoría termina eligiendo la primera opción.

Ahora bien, el hecho de no tener mucho tiempo libre no es excusa para abandonar los sueños y renunciar del todo al aprendizaje de una nueva lengua. En los últimos años se ha presentado un auge de aplicaciones móviles que les permiten a las personas aprovechar su poco tiempo de ocio para invertirlo en una actividad que no solo le significará un crecimiento como persona, sino que también podría traer grandes oportunidades laborales y académicas en el futuro.

Teniendo en cuenta esta realidad, Infobae trae una lista con tres aplicaciones que le ayudarán a aprender o fortalecer sus conocimientos en su idioma favorito en este 2021:

Duolingo

Foto: Duolingo

Iniciar por esta app es casi obligatorio, teniendo en cuenta la popularidad que ha adquirido la misma durante los últimos años. Duolingo se ha convertido en la aplicación favorita de grandes y niños para aprender idiomas como el inglés, francés o portugués, por medio de didácticas enseñanzas y actividades que hacen sentir el aprendizaje como un juego.

Asimismo, Duolingo es experta en mantener a sus estudiantes motivados por medio de notificaciones que les recuerdan los horarios de estudio programados con anterioridad, además de una simpática función de “racha” y otra de “puntos” que siempre los impulsa a nunca abandonar.

Busuu

Foto: Busuu

Como todo en la vida, plantearse objetivos durante el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma no solo hace que esta actividad tenga un orden, sino que les permite a los estudiantes tener una idea de lo que lograrán después de cierto tiempo practicando. Pues Busuu es una app experta en la búsqueda de objetivos y la realización de los mismos.

El estudiante puede plantearse tiempos y metas con los cuales podrá aprender y hablar el idioma seleccionado en la aplicación. En cuanto al acompañamiento, la app tiene un almacenamiento de palabras “débiles” que buscará fortalecer en las personas cada vez que sea necesario.

Babbel

Foto: Babbel

Es otra de las aplicaciones con más fama en la web, gracias a su dinámica escolar. Tal y como se vería en una academia, Babbel ofrece cursos centrados en la gramática y pronunciaciones (tanto de palabras como de frases), además de la conjugación de los verbos y los tipos de lenguaje que se pueden usar en un mismo idioma.

Asimismo, cuenta con opciones accesibles en tiempo, lo que le permitirá a cualquier persona aprender o fortalecer un idioma con solo 15 minutos al día, al estilo de una escuela pero sin el aburrimiento que muchas de ellas traen consigo.

De esta forma, cualquier persona, en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de su vida, podrá aprender un segundo idioma con el cual poder abrirse a un mundo distinto al que está acostumbrada y tener experiencias gratificantes con gente nueva.

