Instagram: cómo evitar que te etiqueten, ocultar si estás conectado y otros secretos escondidos en la red social

Instagram cuenta con varias opciones para personalizar la experiencia en la red social (Foto: REUTERS)

Instagram, al igual que otras redes sociales, ofrece muchas opciones desde su menú de configuración para personalizar la experiencia, mejorar la privacidad y la seguridad. Si bien para muchos usuarios estas opciones son conocidas, hay otros que quizás desconozcan cómo hacer para, por ejemplo, bloquear comentarios molestos, ocultar si están conectados o simplemente de qué modo activar el segundo factor de autenticación para evitar que les roben la cuenta.

A continuación, un resumen de algunas de las funciones más interesantes que ofrece la plataforma y que pueden resultar de utilidad para los usuarios que buscan tener mayor control sobre su experiencia online.

1. Activar el segundo factor de autenticación

El segundo factor de autenticación añade una capa de seguridad adicional y fundamental a tu cuenta

Empezamos por una medida de seguridad vital para evitar que te roben tu cuenta. El segundo factor de autenticación consiste en el uso de un token como segunda medida de verificación. Al utilizar esta opción, aún cuando alguien tenga tu contraseña no alcanzará para ingresar al cuenta pues se le solicitará ese segundo factor de autenticación, un token, que se recibe por SMS o por alguna app de autenticación como Authy o Google Authenticator, entre otras.

En el caso de Instagram para habilitar esta opción hay que ir hasta Configuración, luego Seguridad y seleccionar “Autenticación en dos pasos”, donde se debe elegir, como se mencionó anteriormente, de qué forma se quiere recibir ese token de verificación.

2. Ocultar fotos que publicaste

La función Archivar permite ocultar contenido sin borrarlo

Es posible que al hacer una revisión de posteos anteriores, haya algunas fotos que prefieras que no estuvieran en tu feed. Una opción sería borrarlas pero en caso de que no quieras hacerlo porque te interesa conservarlas por si cambias de opinión o lo que fuese, entonces puedes simplemente archivarlas.

De ese modo ya no estarán visibles para el resto de los usuarios, ya que quedan ocultas y guardada en un espacio que sólo tú puedes gestionar desde tu perfil. Para archivar una foto simplemente tienes que presionar en los tres puntos de la publicación y elegir la opción que dice “archivar”.

3. Bloquear comentarios ofensivos

Dentro de Comentarios se puede optar por bloquear usuarios así como elegir un filtro para bloquear comentarios ofensivos de manera automática o manual

Está opción está disponible dentro de Privacidad que es un apartado dentro de Configuración. Allí seleccionas Comentarios y se desplegará un menú de opciones. Una de ellas son los filtros para ocultar comentarios ofensivos de manera automática. También puedes optar por establecer el filtro manual donde tú eliges las palabras o frases que quieres que se oculten de los comentarios.

4. Silenciar usuarios

La opción silenciar se activa cuando no se quiere ver las publicaciones de otros usuarios en la pantalla de inicio. De esta manera te puedes tomar “un recreo” de las actualizaciones constantes que haga algún que otro usuario que esté muy activo en las redes y del cual no quieres tener tantas novedades. Esa persona no sabrá si lo silenciaste. Para activar esta opción hay que tocar los tres puntos en una publicación de la cuenta que quieres silenciar y elegir la opción “silenciar”.

5. Ocultar si estás conectado o no

Dentro de configuración/Privacidad/Estado de actividad tienes opción para que los usuarios dejen de ver si estás conectado o no

Para que tus seguidores no sepan si estás conectado o no puedes activar esta opción ingresando en Configuración/Privacidad/Estado de actividad. Y allí debes desactivar la leyenda que dice “Mostrar estado de actividad”

6. Evitar que te etiqueten

Instagram cuenta con varias opciones para gestionar tu privacidad en la red social

Dentro del menú Privacidad están las Etiquetas donde puedes elegir si quieres permitir que todos, algunos o nadie te etiquete en las publicaciones.

7. Ver quién pudo haber accedido a tu cuenta

Instagram te muestra en qué equipos iniciaste sesión con tu cuenta

Si sospechas que alguien pudo haber accedido a tu cuenta o simplemente quieres verificar si no dejaste abierta la sesión en algún equipo donde te hayas conectado, tienes que ingresar a Seguridad dentro del menú Configuración. Allí vas a ver una opción que dice “Actividad de inicio de sesión”. Al entrar allí podrás ver en qué dispositivos está abierta tu cuenta. Si alguno te resulta sospechoso, simplemente presiona en los tres puntos junto al lugar mencionado y elige la opción que dice “cerrar sesión”.

8. Ocultar las historias para algunas personas

Las historias estarán visibles para todos los que puedan acceder a tu perfil. Si quieres que algunas personas no puedan ver tus actualizaciones debes ingresar en Configuración/Privacidad/Historia y allí seleccionas a qué contactos quieres ocultarles esa visualización.

También puedes optar para que ciertas historias estén disponibles solo para aquellos contactos que hayan sido preseleccionados como “mejores amigos”. Esta opción también se encuentra disponible en este apartado. Otra cosa que puedes hacer desde allí es decidir si todos pueden responder con mensajes tus historias, solo algunos usuarios o las personas que sigues.

9. Ver historias anteriores

Instagram también permite ver historias archivadas

Si quieres recuperar alguna historia que hayas publicado previamente, puedes hacerlo ingresando al Archivo. Para eso debes presionar en la tres rayas horizontales que se encuentran en el margen superior derecho, luego vas a Archivo y allí accederás a tu archivo de historias. También podrás ver archivos de publicaciones y streams en vivo.

