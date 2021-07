Lanzan nuevo método para saber si su PC es compatible con Windows 11

12-07-2021 Ordenadores portátiles con Windows 11 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT

“Windows 11″ es el término más buscado en las últimas dos semanas en la web, debido al lanzamiento del nuevo sistema operativo de Microsoft, el pasado 28 de junio. Lo que se ha considerado como el cambio más importante del gigante informático en los últimos seis años (Windows 10 se estrenó en 2015), ya ha empezado a llamar la atención de propios y extraños, gracias a sus contundentes cambios de diseño y funcionalidad.

En esta nueva versión se presentan transformaciones como una nueva ubicación del botón de Inicio, que ahora aparecerá en el centro del borde inferior de la pantalla, además de una reorganización de la interfaz que la hace muy similar al Escritorio de las computadoras Mac de Apple.

Asimismo, el relanzamiento de Microsoft Store ha llamado la atención, tanto de los usuarios como de los desarrolladores, siendo estos últimos uno de los grupos más beneficiados con las nuevas normas con las que llega la tienda virtual de la compañía. En varios comunicados, Microsoft ha explicado que en la Store podrá estar prácticamente cualquier aplicación o programa que existe o que se pueda crear, ya sea propia de la empresa o incluso de competidores como directos como Apple o Google (con las apps de Android). En pocas palabras, la imaginación es el límite.

“Hoy, el mundo necesita una plataforma más abierta, una que permita que las aplicaciones se conviertan en plataformas por derecho propio”, explicó el CEO de Microsoft, Satya Nadella.

“Queremos eliminar las barreras que existen hoy con demasiada frecuencia y brindar opciones y conexiones reales (…) Los sistemas operativos y dispositivos deben adaptarse a nuestras necesidades, no al revés”

Ahora bien, para disfrutar de todas estas novedades hay que asegurar que el PC en el que se quiera instalar el Windows 11 cuente con los requerimientos técnicos necesarios para que pueda soportar la transición de Windows 10 al nuevo sistema operativo.

Para facilitar la vida de sus usuarios, en un principio Microsoft había habilitado PC Health Check, una aplicación de su catálogo con la que se podía comprobar de manera sencilla y rápida si un computador podía o no alojar la actualización de Windows 11. Sin embargo, fueron varias las personas que se quejaron ante la compañía denunciando que la aplicación muchas veces no ofrecía de forma detallada las razones por las que su máquina no era compatible con el sistema operativo.

La herramienta gratuita de Microsoft PC Health Check permite saber si el equipo es compatible o no con Windows 11

Ante estas críticas, Microsoft decidió retirar por un tiempo el programa, asegurando que revisará las quejas de sus usuarios antes de que vuelva a estar disponible semanas previas a que la versión alpha de Windows 11 sea estrenada a finales de este 2021.

Por supuesto, esta noticia no agradó mucho a las personas que desean descargar desde ya la versión beta que ronda en el Windows Insider, pero que no conocen si hacerlo sería una pérdida de tiempo, ya que de pronto su computadora no aceptaría la actualización.

Por esto, varios desarrolladores crearon WhyNotWin11, una alternativa a la PC Health Check y que tiene la misma finalidad: decir a los usuarios si pueden o no disfrutar de Windows 11 en sus computadoras.

Aunque este programa, creado por un desarrollador no afiliado a Microsoft, utiliza un código abierto y una interfaz un poco menos amigable, sí ofrece detalles más claros y específicos de los requerimientos necesarios para formar parte de la familia Windows 11, además de explicar punto por punto a una persona por qué su computadora no es compatible con el sistema operativo en caso que así lo sea.

De esta forma, WhyNotWin11 cubre por ahora el vacío que deja la PC Health Check, aunque muchos usuarios aseguran que, incluso cuando regrese la aplicación propia de Microsoft, lo mejor será seguir utilizando su versión alterna.

