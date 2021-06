Consejos óptimos para mejorar la velocidad del Internet

Una trabajadora de una compañía de telecomunicaxciones hace pruebas de velocidad de internet de su móvil utilizando una red experimental 5G en Santiago, Chile. Marzo 19, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

Internet es tal vez la herramienta tecnológica más importante del mundo; lo era antes de la pandemia y en medio de la crisis derivada del covid-19 tomó mucha más relevancia. El planeta entero “gira” alrededor de su óptimo funcionamiento.

En el último año y medio cobró total importancia para los estudiantes y empleados que pudieron ejercer su profesión de forma remota desde su hogar. Por esto, es relevante tener una buena velocidad que permita suplir todas las necesidades escolares o laborales que se requieren en casa; y en Infobae traemos algunas recomendaciones para mejorar este ítem en su vivienda.

Ubicación del módem

Esta siempre será la primera opción a considerar cuando se está intentando mejorar la velocidad del internet en cualquier lugar. Lo recomendable por los expertos es que se coloque lejos de cualquier aparato electrónico, pues su señal se puede ver afectada por las ondas electromagnéticas de los demás dispositivos.

Asimismo, se específica que lo mejor es tenerlo en zonas elevadas de la casa y evitando a toda costa que su señal se cruce con obstáculos como muros, closets, puertas, entre otros.

Amplificadores o repetidores

Ahora bien, hay situaciones que se presentan en algunas viviendas en las que por mejor ubicación que tuviera el módem, la señal simplemente no llega a habitaciones lejanas. En estos casos, lo mejor es adquirir un amplificador inalámbrico o un repetidor de WiFi PLC con el cual mejorar la cobertura en esos rincones en los que necesitas una buena velocidad de internet.

Navegadores rápidos

Aunque para muchas personas no es importante el navegador que utilizan para trabajar en la web, esta es una opción que puede mejorar la percepción de la velocidad en el PC. Aunque hay muchos navegadores en la red, no se puede decir que uno es mejor que el otro. Lo mejor es probar con los más conocidos como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Edge. Cada uno tiene sus ventajas y falencias y no funcionan de la misma forma para todas las personas.

Sistema seguro

La seguridad es un punto a tener en cuenta, pues, como en cualquier actividad del PC, la presencia de malware o virus puede afectar de forma negativa la velocidad del internet. Por esto es importante mantener actualizado el sistema de antivirus contra cualquier pirata virtual que pueda robar información del PC. Un internet lento siempre será una señal a tener en cuenta para un posible ataque cibernético.

Conexión en 5GHz

Por último, es muy importante que, en el caso de los módem más modernos, se configure el WiFi en una opción que permita tener una conexión de 5GHz. De esta forma se logra acceder a características del módem que ofrecen una mayor velocidad, entre otros beneficios.

No obstante, los expertos aseguran que este “truco” es mejor usarlo en espacios pequeños, es decir, en sitios en los que los dispositivos electrónicos no se encuentren tan alejados del router. En caso contrario, lo mejor es configurarlo en el canal de 2.4GHz que permitirá una conexión más estable en los espacios en los que abundan los aparatos dependientes de internet y que se encuentran lejos del módem.

Con estos consejos es casi seguro que la velocidad del internet en su hogar mejorará considerablemente. En caso contrario, lo mejor es comunicarse con la empresa que presta el servicio y pedir una cita para revisar de forma técnica y segura las incidencias que pueden estar bloqueando la buena señal en la vivienda.

