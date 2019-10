Finalmente, Morel destaca que en la Argentina se creó, bajo protocolos internacionales, la escuela de Perros Guía Argentinos. “La persona va a ser usuaria del perro, pero teniendo las competencias y habilidades del uso del bastón. El perro guía no reemplaza al bastón. Y pensemos que no es solo bastón blanco, está el bastón verde para las personas con baja visión: es decir, no son ciegas y en ciertas ocasiones requieren el uso de un bastón”, aclara.