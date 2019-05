"Me enteré del evento a través Facebook y me pareció una idea muy interesante. Al cabo de unos días uno de los administradores se contactó conmigo proponiéndome ser la embajadora de los eSports acá en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). He creado un grupo dónde estamos reclutando a gente interesada para participar", señala a Infobae Agostina Manzur, de 21 años.