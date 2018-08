Los cambios de paradigmas conllevan, a su vez, procesos de transformación interna. Las empresas que no migren hacia la economía digital, aseguran, no se podrán sostener en el tiempo. En ese plano, Latinoamérica sigue el pasado de la innovación. "No está atrasada. No es verdad que en Latinoamérica llega todo más tarde. Hoy, como el mundo está globalizado, lo que sabe un CEO de Estados Unidos lo sabe también un CEO de Panamá. Están al mismo nivel", consideró Fernando Mollón, vicepresidente de la compañía para América Latina.