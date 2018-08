-Las mujeres generan menos vocaciones tecnológicas, por un tema de la infancia que está más orientada hacia temas sociales, más relacionados con su rol en la familia. Y el hombre con su rol más de cosas tecnológicas. Igual somos algunas las que vamos hacia carreras técnicas, pero es un 15%, 20% según la carrera. Después está el tema del liderazgo en empresas. Hay muchas mujeres formadas, pero no tantas como hombres, para acceder a esos puestos porque hay menos mujeres capacitadas en eso. Cuando vos investigás qué pasa, por qué las mujeres no llegan ahí, hay varias razones. Por un lado, está el status quo de los hombres que llegan con más experiencia, pero también es cierto que las mujeres muchas veces no se postulan a esos puestos, a las búsquedas laborales de organizaciones y empresas. Y cuando uno investiga por qué, hablás con ellas y dicen: "Porque no me van a elegir". Y si uno no se postula, nunca lo van a elegir. Por eso cuando hablo con colegas les digo "preséntense". A una colega la eligieron para una posición muy interesante en Icann (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números). Entonces la felicito y me dice: "Estoy ahí porque vos me dijiste que me presente". Así que hay que animarse, lo peor que puede pasar es que a una no la elijan, pero el tiempo invertido no es tanto y vale la pena porque vamos ocupando esos espacios.