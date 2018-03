El diagnóstico de las telecomunicaciones en el país da cuenta de que aún falta un gran camino por recorrer. El 30% de los argentinos no tiene acceso a internet y el 40% que lo tiene no sabe cómo usar la red. Además, en el 70% del territorio, donde vive el 30% de los argentinos, no hay acceso a internet o el acceso es de mala calidad.