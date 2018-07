"La industria tuvo 15 años donde se dedicó a hacer trabajos para afuera: work for hire. Esa situación hizo que no haya un crecimiento. Obviamente hubo una experiencia porque el avance fue por la profesionalización, pero no tanto el desarrollo de contenido propio", explica a Infobae Alejandro Iparraguirre, coordinador de Videojuegos dentro del Ministerio de Cultura de La Nación.