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El proceso de regularización de migrantes dispara los discursos de odio en redes sociales

Según OBERAXE, el 85% de los mensajes analizados en abril desacredita a los inmigrantes, presentándolos como amenaza o promoviendo su expulsión

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Varias personas hacen cola en una oficina Servicios Sociales para tramitar documentos requeridos por la regularización extraordinaria de migrantes. (Carlos Luján / Europa Press)
Varias personas hacen cola en una oficina Servicios Sociales para tramitar documentos requeridos por la regularización extraordinaria de migrantes. (Carlos Luján / Europa Press)

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) registró durante el mes de abril que el 85% de los contenidos sobre inmigración en redes sociales buscó desacreditar a las personas migrantes, ya sea presentándolas como una amenaza, porcentaje que creció del 36% al 55% en un mes, o pidiendo su expulsión, que aumentó del 16% al 30%. El organismo vincula este aumento de mensajes hostiles al inicio de la regularización extraordinaria, proceso que el Gobierno puso en marcha para que miles de personas extranjeras que ya vivían en España puedan obtener un permiso de residencia y trabajo.

Los datos muestran que, mientras en marzo los mensajes sobre “políticas públicas” pasaban casi desapercibidos, en abril adquirieron un peso considerable: este tipo de comentarios llegó a representar uno de cada cuatro contenidos hostiles (24%) en redes sociales. El boletín del OBERAXE señala situaciones concretas como las imágenes de las largas filas de migrantes en los consulados al tramitar los documentos para la regularización, como un ejemplo de los detonantes de este odio en redes sociales.

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Retirada del 56% de contenido por las plataformas

En abril, el sistema FARO identificó 39.559 mensajes de odio en redes sociales, lo que representa un aumento del 20% respecto a marzo. Pese a este crecimiento, la retirada de contenidos por parte de las plataformas descendió: solo se eliminó el 56% de los mensajes reportados, frente al 62% del mes anterior.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

El proceso de regularización extraordinaria tuvo un impacto directo en la conversación digital. Por primera vez, los mensajes dirigidos a la categoría “inmigrantes” alcanzaron el 13% del total, situándolos como el tercer grupo más mencionado, solo por detrás de las personas del Norte de África (54%) y los musulmanes (38%). Además, los mensajes que deshumanizan a personas bajaron del 39% al 13%, y los contenidos relacionados con “conflicto armado” pasaron del 38% al 11%.

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En cuanto a la respuesta de las plataformas, TikTok lideró la retirada de mensajes de odio con un 86%, seguida de X (83%), Instagram (65%), Facebook (40%) y YouTube (11%).

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