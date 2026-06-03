Los tres trucos infalibles para elegir el mejor melón este verano y disfrutar de todos sus beneficios

Trucos para identificar un buen melón. (Pixabay)

Elegir el melón perfecto puede parecer una tarea de expertos, sobre todo en los meses de verano, cuando la fruta abunda en los supermercados y mercados. Muchas personas se frustran al llevarse a casa una pieza que, al abrirla, resulta insípida o pasada. El desafío está en distinguir, entre decenas de ejemplares, cuál ofrece realmente esa pulpa jugosa y dulce que justifica su compra.

Cada temporada, la escena se repite: consumidores que huelen, presionan y hasta golpean los melones, a veces sin saber exactamente qué señales buscar. La experiencia demuestra que, con algunos trucos sencillos, es posible minimizar el margen de error y acercarse mucho a la elección ideal. No se trata de adivinanza ni de “magia de frutero”, sino de aplicar observación y lógica a señales objetivas.

PUBLICIDAD

De junio a septiembre, el melón es protagonista de muchas mesas, ya sea acompañado de jamón, en ensaladas o incluso a la parrilla. Para acertar en la compra y sacar el mejor partido a su sabor, existen tres recomendaciones claras y comprobadas. Estas técnicas aprovechan la vista, el tacto, el olfato y hasta el oído para identificar la madurez y la calidad de la fruta antes de llevarla a casa.

Cómo identificar visualmente un melón maduro

La primera clave está en la observación detallada de la cáscara y el tallo. Un melón listo para consumir presenta una piel intacta, sin cortes ni zonas blandas o manchas húmedas. En los melones amarillos, la gama de colores va desde el amarillo cálido hasta el ocre o marrón claro, mientras que las venas, si existen, pierden el verde intenso y se tornan beige. El melón reticulado, por su parte, debe tener una superficie rugosa pero firme; la textura blanda o irregular suele indicar sobremaduración.

PUBLICIDAD

Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Una señal frecuente de fruta madura es una pequeña zona opaca y arrugada en la piel, que marca el punto donde el melón descansó en el suelo durante el crecimiento. El tallo también ofrece información: si está presente, debe ser marrón con un halo verde claro en la base y desprenderse con facilidad al ejercer una leve presión. Un tallo completamente seco y leñoso revela que el melón fue cosechado hace tiempo y probablemente esté pasado; si, en cambio, está muy verde y resiste el desprendimiento, la fruta aún está verde.

En los melones blancos, la cáscara debe ser uniforme, de color amarillo brillante o verde intenso bien definido. La presencia de puntos negros hundidos o manchas oscuras es motivo para descartar la pieza, pues suelen estar asociadas a frutas viejas o en mal estado.

PUBLICIDAD

El peso, el aroma y el “golpe” del melón

Tras la inspección visual, el siguiente paso es recurrir al olfato, el tacto y el oído. Un melón maduro desprende un aroma dulce, reconocible pero no excesivo, sobre todo en la zona opuesta al tallo. Si el olor es demasiado intenso o con matices alcohólicos, la pulpa puede estar pasada y corre riesgo de deshacerse. Es importante considerar que algunas variedades, como el cantalupo o ciertos melones de invierno, apenas tienen olor incluso en su punto óptimo, por lo que conviene no guiarse solo por este aspecto.

El tacto ofrece otra pista relevante. Basta con presionar suavemente los extremos o un punto de la cáscara: la fruta ideal cede ligeramente y recupera su forma. Si la piel está dura como una piedra, el melón aún no está maduro; si cede demasiado y deja huella, está sobremaduro.

PUBLICIDAD

Otros tipos de melón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oído, aunque menos habitual, puede ser útil. Al golpear la superficie del melón con los nudillos, un sonido sordo y profundo indica pulpa firme y jugosa, mientras que un sonido hueco suele asociarse a fruta seca o sin madurar completamente.

El peso es la última prueba rápida, pero no menos importante. Entre dos melones del mismo tamaño, elige siempre el más pesado: su mayor densidad señala que ha absorbido más agua y azúcar durante la maduración. Esto asegura una pulpa más jugosa y dulce. La temporada también influye: los melones de verano, como el cantalupo, alcanzan su mejor momento entre junio y septiembre, mientras que las variedades de invierno se almacenan para los meses fríos. Un melón comprado fuera de época puede haber sido cosechado antes de tiempo y madurado artificialmente, lo que afecta su sabor y aroma.

PUBLICIDAD

En caso de que el melón esté algo verde al llegar a casa, conviene dejarlo a temperatura ambiente durante dos o tres días, lejos del sol directo, para favorecer que alcance el punto justo antes de darle frío. Entre los mitos más comunes, conviene recordar que un aroma excesivamente fuerte o un tallo completamente seco no garantizan dulzor, sino que suelen indicar fruta pasada o harinosa. La observación consciente de la cáscara, el tallo, el peso y el aroma son las herramientas más fiables para acertar al elegir un melón este verano.