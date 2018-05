– Estudió en el Pellegrini, lo siguen muchas personas en las redes sociales. Pasó del Pellegrini a ser algo así como influencer, ¿qué le sucede con eso?



– No aguanto la risa. La palabra influencer es tan complicada… Sí, soy perito mercantil, fui al Pellegrini. Mis amigos son dueños de empresas o gente como súper talentosa para los negocios. Es otro palo, yo fui al colegio porque quería seguir con mis amigos. La verdad es ésa. Cuando terminé y no aprobaba matemática, un profesor me dijo "si nunca te vas a dedicar a esto, te apruebo", y fue así. Lidio con eso. Lo de influencer, no me hago cargo porque realmente siento que no es así. En todo caso cambiaría la palabra por cierta credibilidad on line o cierta reputación on line, como dicen algunos. Si yo te recomiendo a vos una película y ves lo que yo hago, y te gusta, y tenemos buen feeling, vas a pensar que esta película eventualmente te puede gustar.