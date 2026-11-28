La Policía de la Ciudad detuvo a tres ladrones con antecedentes que robaron a una automovilista e intentaron escapar por el subte B

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La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a tres hombres con antecedentes penales luego de que robaran el celular y la billetera de una automovilista en el barrio porteño de Balvanera e intentaran escapar por la estación Carlos Gardel de la Línea B de subte. Los tres detenidos, de 19, 24 y 40 años, tienen domicilio en la localidad de José León Suárez y registran antecedentes por robo, hurto y otros delitos.

El hecho ocurrió este jueves, cuando una mujer de 34 años circulaba en su automóvil y quedó detenida frente a un semáforo en la intersección de las calles Anchorena y Carlos Gardel.

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Los tres ladrones con antecedentes que robaron a una automovilista e intentaron escapar por el subte B

En ese momento, uno de los delincuentes se acercó a la ventanilla de la conductora y comenzó a hablarle como maniobra de distracción. Mientras tanto, dos cómplices la sorprendieron por el lado del acompañante e ingresaron al vehículo.

Le robaron el celular y la billetera con documentación mientras esperaba en el semáforo y escaparon corriendo hacia la estación de subte, donde los agentes porteños los interceptaron antes de que pudieran abordar una formación.

La persecución dentro de la estación Carlos Gardel

Cuando los delincuentes ingresaron a la estación, el personal policial del Departamento Subte desplegó un operativo cerrojo.

Durante la fuga, los imputados descartaron una mochila que contenía una billetera negra con el DNI de la víctima, además de otros elementos de interés para la causa.

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Los elementos robados por los estudiantes

Uno de los sospechosos arrojó un teléfono celular dentro de un cesto de basura de la estación; la víctima lo reconoció como de su propiedad. Durante el procedimiento también se secuestraron un teléfono iPhone y otro Samsung que se encontraban entre las pertenencias de los detenidos.

Los antecedentes de los tres detenidos

Los tres imputados registran antecedentes penales. El más joven, de 19 años, cuenta con expedientes en la Justicia por hurto, robo y portación de armas no convencionales, con registros acumulados desde que tenía 16 años.

El de 40 años tiene prontuario que incluye robo, amenazas, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, además de actuaciones por prestar servicios como trapito. El tercer imputado, de 24 años, también registra antecedentes por robo.

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El operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad

La causa judicial por el robo en Balvanera

El expediente quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 18, a cargo de la jueza Soledad Mariño, con intervención de la Secretaría 156, a cargo de Jimena Castro.

El juzgado dispuso la detención de los tres imputados y el secuestro de los elementos hallados durante el procedimiento.