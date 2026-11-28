Braulia Liliana Pérez y Sebastián Arias (Gentileza: El Doce.tv)

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Una mujer de 81 años, llamada Braulia Liliana Pérez y su hijo de 42 años, identificado como Sebastián Arias, fueron encontrados muertos en su vivienda de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Ambos fueron hallados luego de que familiares y conocidos permanecieran cinco días sin poder contactarlos.

El hallazgo ocurrió el jueves pasado en una casa de la calle José Mármol al 300, situada en el barrio Villa Dalcar. Pérez estaba sin vida en su habitación, mientras que Arias fue encontrado en la cochera.

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La investigación se inició a partir de las denuncias de allegados que habían perdido el contacto con madre e hijo desde el sábado 21 de noviembre. La principal hipótesis bajo análisis es la de un presunto homicidio seguido de suicidio, aunque los investigadores no descartan otras posibilidades.

Tras encontrarse los cuerpos sin vida, la causa quedó a cargo de la Fiscalía de Competencia Múltiple 2 de Río Cuarto, conducida por el fiscal Luciano Rodríguez. De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, no se habrían detectado signos de violencia, por lo que no se descartan otras posibilidades.

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La zona en donde se produjo el macabro hallazgo

No obstante, uno de los elementos que estarían bajo análisis son dos conversaciones que el hombre mantuvo antes de morir. Según trascendió, Arias envió dos mensajes con dos minutos de diferencia. A las 6:43 horas contactó a Joel Marretta, integrante de la Fundación Amparo Marretta, la entidad solidaria con la que colaboraba, y le propuso reunirse esa tarde en su casa.

Al ser consultado sobre lo ocurrido, Marretta contó que no era habitual que sus encuentros fueran en ese domicilio. Del mismo modo, indicó que el contacto se cortó durante la mañana y la reunión no llegó a concretarse.

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Por otro lado, a las 6:45 horas, Arias escribió a Patricia Reyes, la trabajadora que debía asistir ese sábado a la vivienda. Según relató Reyes, el día anterior él le había avisado que dejaría abierta la puerta de ingreso, una indicación que le resultó inusual porque Pérez solía recibirla.

No obstante, el sábado le informó que su madre le pedía que no fuera a trabajar porque ambos viajarían a Alta Gracia. “Me pareció raro”, señaló al recordar que solo atinó a desearles un buen viaje.

Sebastián Arias envió dos mensajes durante la mañana previa a su muerte para suspender las tareas de la empleada de la vivienda y coordinar una reunión.

Desde ese momento, la mujer contó que esperaba que el hombre volviera a escribirle para saber cuándo debía retomar sus tareas, pero el aviso nunca llegó. Ante la falta de respuestas, Reyes se acercó el jueves a la propiedad junto a su esposo para conocer qué había ocurrido y, así, se enteró de la tragedia.

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Mientras que no trascendió información personal sobre Pérez, se confirmó que su hijo, además de colaborar con la Fundación Amparo Marretta, se desempeñaba como árbitro de fútbol en la Liga Regional de Río Cuarto. También era martillero y desarrollaba actividades vinculadas al rubro inmobiliario.

Otro de los elementos bajo investigación corresponden a unas anotaciones relacionadas con claves de teléfonos y cuentas bancarias, que fueron encontradas por los investigadores en la vivienda. Sin embargo, las autoridades aguardan los resultados de las autopsias para establecer la data y las causas de muerte.

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen del repartidor en Córdoba

La investigación por el asesinato de Mauro Darío Quinteros, el repartidor de 40 años que intervino para defender a dos adolescentes durante un robo en Córdoba, sumó un segundo detenido. La Justicia busca determinar qué rol tuvo cada acusado en el ataque ocurrido el 11 de noviembre en el barrio Alta Córdoba.

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Se trata de un joven de 21 años que fue detenido producto de una serie de allanamientos y secuestros de elementos vinculados a la causa. La Fiscalía le atribuyó los delitos de robo calificado en grado de tentativa y homicidio calificado criminis causae.

La causa ya cuenta con dos detenidos

La causa ya tenía bajo custodia a un adolescente de 17 años, señalado como uno de los participantes del hecho. Con los dos acusados detenidos, los investigadores intentan establecer la intervención que tuvo cada uno durante el intento de robo y el crimen.

Todo ocurrió cuando la víctima esperaba pedidos cerca de la esquina de Luis de Góngora y General Paz, alrededor de las 22:30 horas, y escuchó los pedidos de auxilio de dos chicas de 14 y 16 años. De acuerdo con la reconstrucción inicial, las adolescentes habían sido abordadas por dos personas que circulaban en una motocicleta.

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El repartidor intervino para frenar el asalto. En ese momento, uno de los agresores efectuó un disparo que impactó en su pecho. Quinteros murió en el lugar, pese a la asistencia de los servicios de emergencia y del personal policial. Las dos adolescentes sobrevivieron.

Desde ese momento, la pesquisa está a cargo del fiscal Iván Rodríguez, titular de la Fiscalía del Distrito 3, Turno 6. Entre las primeras medidas, se ordenó el análisis de cámaras de seguridad y otras pruebas para reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del ataque.

Así fue el momento en el que trasladaron al menor

A más de diez días del homicidio, familiares y compañeros de Quinteros realizaron movilizaciones para reclamar justicia y medidas de seguridad. Su pareja, Verónica, también repartidora, contó que debió retomar su actividad laboral pese al impacto de la pérdida. “Un día que no trabajamos es un día que no comemos”, expresó en declaraciones a El Doce.

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Por otro lado, la hermana de la víctima pidió la pena máxima para los acusados. “Pedimos que los dos sean perpetua”, sostuvo al referirse al adolescente de 17 años y al joven de 21 años que permanecen detenidos.