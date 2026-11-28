Miguel Battista quedó en libertad ambulatoria, tras haber argumentado que necesitaba trabajar (Gentileza: Diario Jornada)

Guardar

Tras haber sido detenido en el marco de la causa en la que se lo investiga por la presunta privación ilegítima de la libertad de su familia en Esquel, el bioquímico Miguel Battista recuperó la libertad ambulatoria en su chacra de Trevelin. No obstante, durante los próximos 45 días tendrá prohibido acercarse o comunicarse con su esposa y sus tres hijos.

La decisión fue informada este viernes en una audiencia realizada en los Tribunales de Esquel, donde se revisó la situación procesal del acusado, de 71 años. El juez José Luis Ennis atenuó la medida cautelar que pesaba sobre Battista después de que cumpliera una detención domiciliaria de 30 días en Trevelin.

PUBLICIDAD

Uno de los argumentos de la defensa para solicitar la libertad ambulatoria fue que el bioquímico necesita trabajar. Ese pedido fue contemplado por el juez al modificar la cautelar, sin dejar sin efecto las prohibiciones de acercamiento y contacto con su familia. Además, deberá presentarse desde el 30 de noviembre, cada lunes, en la comisaría de esa localidad.

Antes de la prisión domiciliaria, Battista permaneció 10 días detenido en la Comisaría de Trevelin. De acuerdo con Diario Jornada, en el control de detención, Ennis había ordenado que continuara privado de la libertad en su chacra por otros 30 días. Transcurrido ese período, las partes volvieron a discutir la medida de coerción.

PUBLICIDAD

La denuncia de una vecina sobre ventanas cubiertas y ruidos nocturnos originó la causa judicial en Esquel el 10 de octubre.

La audiencia de este viernes se extendió durante una hora. El bioquímico asistió de forma presencial, mientras que su defensor particular, Daniel Sandoval, participó mediante Zoom. También estuvieron la fiscal jefa María Bottini y el defensor público Marcos Ponce.

Bottini indicó que aún están pendientes las pericias a cargo del cuerpo forense interdisciplinario. Esos informes serán determinantes para definir los próximos pasos de la investigación y la estrategia de la Fiscalía.

Del mismo modo, la fiscal sostuvo que durante la pesquisa surgieron elementos nuevos. Sin embargo, explicó que el juez entendió que no eran suficientes para mantener al acusado privado de la libertad. El magistrado tuvo en cuenta, además, la edad del imputado y la pena en expectativa, que podría ser de ejecución condicional.

PUBLICIDAD

El origen del caso

La investigación se inició el 10 de octubre a partir de la denuncia de una vecina que advirtió situaciones inusuales en la vivienda familiar de Esquel. De acuerdo con información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Chubut, las ventanas permanecían cubiertas con telas y papeles, había actividad nocturna y los hijos de la pareja no eran vistos fuera de la casa.

La mujer también había dado cuenta de gritos y expresiones incoherentes durante la madrugada. Tras esa alerta, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia, aunque no pudo entrevistar al grupo familiar porque el hombre que recibió a los profesionales no autorizó el ingreso al domicilio.

PUBLICIDAD

El informe de riesgo derivó en un pedido de allanamiento urgente, que se concretó el 22 de octubre con participación de la Brigada de Investigaciones, la Policía Comunitaria, el personal municipal, los especialistas de Salud Mental del Hospital de Esquel y los peritos médicos.

La Fiscalía evalúa imputar la figura de abandono de persona y solicitó exámenes psiquiátricos para conocer si el acusado comprendía sus actos.

Durante ese procedimiento fueron retirados del inmueble la esposa de Battista y los tres hijos de la pareja, de 13, 17 y 19 años. Los cuatro quedaron bajo atención médica, psicológica y psiquiátrica. La pesquisa busca determinar las condiciones de escolarización de los jóvenes y el posible impacto del aislamiento en su salud psicofísica.

Por otro lado, la causa también contempla la presunta figura de abandono de persona. En esa instancia, la Fiscalía planteó la necesidad de realizar evaluaciones psiquiátricas al imputado para establecer si comprendía el alcance de sus actos y delimitar eventuales responsabilidades de tipo penal.

PUBLICIDAD

No obstante, el abogado defensor había señalado previamente que su defendido se apartó de la vida social tras denunciar una presunta extorsión y una agresión que, según afirmó, sufrió en Trevelin. Además, sostuvo que ambos expedientes fueron presentados ante la Fiscalía de Esquel y luego archivados.

En declaraciones recogidas por el medio local Noticias de Esquel, Battista negó los cargos en su contra y afirmó: “Es una gran persecución”. También expresó que había recibido “más afecto en prisión” que de sus vecinos.

Además, la defensa indicó que el acusado se había instalado en Esquel con la intención de desarrollar en su vivienda un laboratorio vinculado con sustancias medicinales, farmacología e investigación científica. Sobre la esposa del bioquímico, Sandoval señaló que atraviesa un cuadro postraumático asociado a fenómenos psíquicos y pidió prudencia por su situación de vulnerabilidad.

PUBLICIDAD