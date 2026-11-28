La Policía Federal extraditó a un hombre que tenía pedido de captura, acusado de integrar una banda narco junto con “Bebote” Álvarez

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La Policía Federal Argentina (PFA) concretó la extradición desde España de un hombre acusado de integrar una organización narcocriminal internacional de la que también hacía parte el ex jefe de la barra de Independiente, Pablo “Bebote” Álvarez.

Según comunicó la fuerza, el sospechoso —cuya identidad no fue informada— permanecía detenido desde el 31 de agosto y fue trasladado a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.

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El operativo estuvo a cargo de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. El hombre integraba una estructura dedicada a la venta internacional de drogas junto al ex barra.

El hombre era buscado por Interpol, que había emitido en su contra una Notificación de Índice Roja por el delito de “asociación ilícita y contrabando de estupefacientes con fines de comercialización”.

Tras la detención a cargo de personal de Interpol España, se inició el proceso de extradición. El trámite concluyó en las últimas horas, cuando efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA viajaron hasta España para asumir la custodia del detenido y regresar con él a la Argentina.

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El hombre extraditado

El extraditado es de nacionalidad argentina y mayor de edad. Quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº2, interinamente a cargo del juez Gustavo D. Meirovich, a la espera de las actuaciones procesales.

El rol del detenido en la red de tráfico de drogas

De acuerdo con la causa judicial, el hombre está sindicado de conformar una organización narcocriminal dedicada al tráfico de sustancias ilícitas provenientes de Europa y de Bolivia. La banda, que tenía entre sus integrantes a “Bebote” Álvarez, se abastecía de esos narcóticos para distribuirlos y comercializarlos en la Argentina.

El recién extraditado sería uno de los líderes de la organización y habría mantenido contacto fluido con proveedores europeos de MDMA, conocido como éxtasis. También está sospechado de haber financiado parte de las operaciones ilícitas y de haber adquirido los estupefacientes que luego ingresaban al territorio nacional.

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Al ex barra lo detuvieron hacia finales de agosto. El arresto se produjo durante una serie de cinco allanamientos realizados en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y la provincia de Salta.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, fue la encargada de dar a conocer la noticia en sus redes sociales: “Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, ‘Bebote’ Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia. Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga”.

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Álvarez pasó casi dos años detenido entre 2017 y 2019 (Infobae)

El procedimiento estuvo al mando de un grupo de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA en el marco de un operativo que se inició en junio de este año, cuando hallaron un envío en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, proveniente de Barcelona, España, que contenía aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite.