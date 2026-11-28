Detuvieron e imputaron por homicidio agravado por alevosía al padrastro de la madre, un hombre de 52 años

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Hallaron muerta a una bebé de un mes en el interior de una vivienda en construcción ubicada en el barrio Playa Los Lobos, de Miramar, en el marco de una investigación que había comenzado con la denuncia por la desaparición de un grupo familiar que incluía niños, niñas y adolescentes. El padrastro de la madre de la pequeña, un hombre de 52 años, fue aprehendido por disposición de la Fiscalía Descentralizada de Miramar y quedó imputado por homicidio agravado por alevosía.

Todo comenzó cuando los vecinos de la familia advirtieron que ninguno de sus integrantes había sido visto durante un largo período de tiempo y decidieron acudir a las autoridades, según indicaron fuentes oficiales del caso a Infobae.

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Esa denuncia, radicada el 23 de noviembre, puso en marcha un protocolo de búsqueda que involucró a personal policial de distintas dependencias, entre ellas el Departamento de Investigaciones (DDI), que desplegó tareas tanto en la misma ciudad de Miramar como en las ciudades vecinas de Mar del Plata y Chapadmalal. El trabajo se centró en realizar entrevistas a familiares, recorridas por distintos sectores y diligencias investigativas de diverso tipo.

Las pesquisas permitieron dar con parte del grupo familiar en un domicilio de la zona de Peralta Ramos al 4600, en la ciudad de Mar del Plata. Sin embargo, cuando el personal policial llegó al lugar, constató que la bebé no estaba entre los presentes.

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Por indicación del fiscal interviniente, Rodolfo Moure, los integrantes del grupo familiar y el hombre investigado fueron trasladados a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Mar del Plata, al tiempo que se dio intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

El acusado quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán a disposición del fiscal Rodolfo Moure

Con la bebé todavía sin aparecer, la investigación continuó su curso. Con el acompañamiento de una de las mujeres del grupo, los investigadores llegaron hasta una construcción en la calle Las Ballenas, entre Las Almejas y Los Nautilos, en Playa Los Lobos, al sur de Mar del Plata y a pocos kilómetros de Chapadmalal. Fue allí donde encontraron el cuerpo de la pequeña, ya fallecida. Personal de la Policía Científica, junto con una médica de la fuerza, llevó adelante las tareas periciales y realizó el examen preliminar correspondiente.

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Conocidos los resultados de las primeras diligencias, el fiscal Moure dispuso la aprehensión del hombre investigado por el delito de homicidio agravado por alevosía. Fue trasladado a la sede fiscal para prestar declaración y luego alojado en la Unidad Penal N.º 44 de Batán. La imputación recayó sobre el padrastro de la madre de la víctima, quien tiene 52 años.

La causa permanece abierta y continúa siendo llevada adelante por la Fiscalía Descentralizada de Miramar, con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo la muerte de la niña.