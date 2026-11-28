Hoor Al-Qasimi asumió el cargo de comisaria de la Bienal de Venecia de 2028 y se convirtió en la primera persona árabe en ejercer esa función

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Hoor Al-Qasimi, directora de la Bienal de Sharjah, uno de los eventos de arte contemporáneo más importantes de Oriente Medio, fue nombrada comisaria de la próxima Bienal de Venecia, que se celebrará en 2028, para convertirse así en la primera árabe en asumir este cargo.

Pietrangelo Buttafuoco, presidente de la Bienal de Venecia, afirmó en un comunicado de prensa que la trayectoria profesional de Al-Qasimi, que incluye la dirección de ediciones de la Bienal de Sídney en Australia y de la Trienal de Aichi en Japón, había demostrado “una capacidad excepcional para escuchar a los lugares y a sus gentes”.

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La Bienal de Venecia señaló que Al-Qasimi, que es una jequesa, hija del gobernante de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos, no estaba disponible para conceder entrevistas. No obstante, ella misma afirmó en un breve comunicado que se sentía honrada de comisariar una exposición que había visitado por primera vez en 2003.

Fundada en 1895, la Bienal de Venecia se ha convertido en uno de los eventos más importantes del arte contemporáneo. Cada edición consta de dos partes: una gran exposición colectiva organizada por el comisario y docenas de exposiciones en los pabellones nacionales, organizadas de forma independiente. La edición de este año, que finalizó el domingo pasado, atrajo a unos 710.000 visitantes a una exposición que debía haber sido comisariada por Koyo Kouoh, una de las directoras de museo más destacadas de África. Sin embargo, en mayo de 2025, Kouoh, nacida en Camerún, falleció de cáncer antes incluso de haber anunciado públicamente el título o el tema de su bienal.

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La edición anterior convocó a 710.000 visitantes tras el fallecimiento de la directora Koyo Kouoh (foto) a causa de un cáncer en mayo de 2025

Tras su fallecimiento, un equipo de cinco personas, formado por asistentes y asesores de Kouoh, se hizo eco de su visión y terminó la exposición en su nombre. La muestra final, titulada In Minor Keys, recibió críticas dispares. Jason Farago, en The New York Times, afirmó que Kouoh había planeado una exposición que se alejaba de los temas políticos y llevaba al público a “un ritmo más pausado”, pero que la exposición final era “casi lo contrario: un calvario visual y un teatro de disputas”.

Al-Qasimi, de 46 años, estudió pintura en la Slade School of Fine Art de Londres antes de obtener un máster en comisariado en el Royal College of Art, también en Londres. En 2003, se dio a conocer en la escena artística internacional cuando, a los 23 años, fue cocomisaria de la edición de ese año de la Bienal de Sharjah. En 2009, fundó la Fundación de Arte de Sharjah, que supervisa la Bienal y organiza otras exposiciones. Como directora de esa entidad, ha contribuido a convertir la relativamente pequeña Bienal de Sharjah en un escaparate de renombre mundial.

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“Fue un gran reto”, afirmó Al-Qasimi en una entrevista concedida a The Times en 2003. En entrevistas posteriores, señaló que su objetivo principal con el evento era inspirar al público local, más que atraer a turistas. Durante las últimas dos décadas, Al-Qasimi ha colaborado con numerosas figuras destacadas del mundo del arte, entre ellas Okwui Enwezor, el reconocido comisario nigeriano fallecido en 2019. En el momento de su fallecimiento, Enwezor se estaba preparando para comisariar la edición de 2021 de la Bienal de Sharjah, y Al-Qasimi ayudó a completar esa exposición a partir del material que él había dejado. También ha comisariado exposiciones en Sharjah de Yayoi Kusama y William Kentridge.

En 2024, la revista Art Review situó a Al-Qasimi en el primer puesto de su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo del arte. La revista destacó su éxito a la hora de “dar protagonismo a artistas y organizaciones culturales de la mayoría global y alejar el foco de las narrativas centradas en Occidente”.

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En el comunicado de prensa, la Bienal de Venecia anunció que la exposición de Al-Qasimi se abriría al público el 8 de abril de 2028 y permanecería abierta hasta el 26 de noviembre.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Chieska Fortuen Smith/ The New York Times, Sarah Meyssonnier/ Pool Foto vía AP (archivo) y Marco Bertorello/ AFP]