La resolución se dio a conocer el 20 de noviembre

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El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dejó firme la condena a 14 años de prisión contra Adán Godoy, uno de los hijos de la docente rural asesinada Nancy Godoy, por abusar de dos hijas de su pareja en la ciudad de Esquina. Luego de que la defensa pidiera la absolución, los cinco jueces rechazaron por unanimidad el recurso de casación.

La resolución quedó plasmada en la sentencia N° 275, fechada el 20 de noviembre de 2026. De ese modo, el máximo tribunal ratificó el fallo que se había dictado el 8 de julio de 2025.

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De esta manera, la Justicia determinó que Godoy fue responsable de abusar de las niñas cuando tenían cerca de ocho y nueve años. Al momento de los hechos, el condenado convivía con ellas y tenía a su cargo su guarda, circunstancias que fueron consideradas como agravantes.

Según la información obtenida por La República de Corrientes, la condena incluye los delitos de abuso sexual simple continuado y abuso sexual con acceso carnal, ambos doblemente agravados por la relación de convivencia previa y por la guarda de las víctimas. Además, los hechos fueron considerados en concurso real.

Adán Godoy vistió una remera negra el día que asistió con sus hermanos para conocer los detalles de la autopsia a su madre

En uno de los casos se acreditaron episodios reiterados en diferentes ámbitos. En el otro, los jueces tuvieron por probado un abuso con acceso carnal. Por este motivo, le impusieron una pena de 14 años de prisión.

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Tras conocerse la sentencia, la defensa había cuestionado la solidez de las pruebas y reclamado que Godoy fuera absuelto, pero el Superior Tribunal de Justicia descartó esos argumentos.

Uno de los ejes del planteo defensivo se vinculó con el pedido de las víctimas de retirar la denuncia y volver a declarar. La representación de Godoy interpretó ese planteo como una intención de desmentir los hechos denunciados.

Sin embargo, los magistrados rechazaron esa lectura. En su análisis, remarcaron que solicitar el retiro de una denuncia no equivale, por sí solo, a negar los abusos. También valoraron el conjunto de elementos que respaldaron los relatos de las niñas.

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Cómo continúa la investigación por el femicidio de Nancy Godoy

Adán Godoy es uno de los hijos de la docente rural de 52 años que fue encontrada muerta el 28 de octubre en el paraje El Malezal, en Corrientes. Según los resultados de la autopsia, la víctima sufrió una muerte extremadamente violenta.

Nancy Godoy viste una bata blanca y mira de frente a la cámara en un espacio interior.

Por el hecho, cuatro personas permanecen imputadas por el asesinato y una quinta por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva. No obstante, la causa todavía busca determinar qué intervención tuvo cada acusado y si el lugar hallado en el juncal fue donde atacaron a la maestra.

En el caso de Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio. Por su parte, Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo en la escuela rural, está acusada como coautora de homicidio simple. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio.

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En uno de los últimos rastrillajes, los investigadores localizaron una zona de juncos aplastados a entre 10 y 15 metros de donde apareció el cuerpo. La hipótesis es que ese sector podría ser la escena primaria del crimen.

Sin embargo, el fiscal Javier Mosquera indicó que aún deben incorporarse los resultados de las pericias telefónicas, los estudios forenses y los análisis sobre las muestras recogidas en el bañado. Entre los elementos recuperados figuran prendas, una hebilla con cabellos y restos humanos.

El lugar donde hallaron a Nancy Godoy en Corrientes

Por otro lado, la autopsia realizada en el Instituto Médico Forense determinó que Godoy murió tras sufrir múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas zonas del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas. De acuerdo con el informe preliminar, varias de esas lesiones fueron provocadas cuando todavía estaba con vida.

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El examen también detectó lesiones compatibles con intentos de defensa, en particular en uno de los antebrazos. Fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que el cuerpo presentaba mutilaciones, incluida la amputación de la mano izquierda.

Por la cantidad y las características de las heridas, los investigadores analizan la posibilidad de que se hayan utilizado más de un arma, aunque todavía no lograron establecer cuántas fueron ni qué tipo de elementos se emplearon.

El avanzado estado de descomposición del cuerpo impidió determinar si la víctima sufrió una agresión sexual. Sin embargo, los peritos intentarán hallar marcadores biológicos y material genético que permitan vincular a eventuales responsables con el crimen.

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Tampoco pudo precisarse la fecha de muerte. Por eso, se pidió la intervención de especialistas de Córdoba para realizar estudios entomológicos, que podrían aportar mayor precisión sobre el momento del fallecimiento. En paralelo, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste colabora con los análisis genéticos pendientes.