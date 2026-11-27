La víctima fue trasladada bajo código rojo al Hospital Castro Rendón, donde fue operada de urgencia y permanece internada en terapia intensiva

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Un hombre de 30 años recibió seis puñaladas y permanece internado en grave estado, mientras que su hermana, de 34 años, fue demorada e investigada como principal sospechosa del ataque. El episodio ocurrió el jueves en el barrio San Lorenzo Norte, en la ciudad de Neuquén.

La víctima fue trasladada bajo código rojo al Hospital Castro Rendón, donde fue operada de urgencia durante cerca de tres horas. Tras la intervención, quedó internada en terapia intensiva, intubada, en coma inducido y con pronóstico reservado.

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El hecho se registró cerca de las 2 de la madrugada, en inmediaciones de Otto Neumann y Las Gaviotas. La Policía acudió al lugar luego de recibir un llamado que alertaba sobre un conflicto familiar y la presencia de un hombre herido en la vía pública.

Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en la calle mientras una vecina la asistía. Debido a la gravedad del cuadro, solicitaron una ambulancia y dispusieron el traslado inmediato al centro de salud.

El comisario inspector Antonio Muñoz, coordinador operativo de la Zona Oeste, confirmó que el hombre tenía seis heridas de arma blanca. Una de ellas le perforó el corazón, otra afectó un pulmón y las cuatro restantes impactaron en la zona intercostal derecha.

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Efectivos de la Policía de Neuquén intervinieron tras el alerta por un conflicto familiar y realizaron allanamientos para avanzar con la investigación

Las primeras averiguaciones y el testimonio de la mujer que auxilió al herido orientaron la pesquisa hacia su hermana. La fiscal de Homicidios Lorena Juárez ordenó un allanamiento en la vivienda de la víctima, donde los investigadores determinaron de manera preliminar que el ataque se habría producido dentro del inmueble.

Durante ese procedimiento, los efectivos secuestraron nueve cuchillos que serán sometidos a peritajes para establecer si alguno fue utilizado en la agresión. También realizaron un segundo operativo en una casa lindera, aunque no hallaron elementos de interés para la causa.

En paralelo, personal de Criminalística y del Departamento Homicidios trabajó en la recolección de pruebas en el lugar. Los investigadores iniciaron un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para obtener imágenes que permitan reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho.

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El análisis de los registros audiovisuales será una de las medidas centrales para precisar cómo se desarrolló la situación antes de la llegada de la Policía. La investigación también busca establecer en qué momento el hombre salió de la vivienda y si hubo otras personas que pudieran aportar información sobre la discusión previa al ataque.

La hermana del hombre quedó demorada a disposición de la Justicia. De acuerdo con lo informado por Diario Neuquino, la Fiscalía avanzó con la formulación de cargos horas después.

En el caso intervienen agentes de la Comisaría 16, el Departamento Homicidios y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Neuquén. Los equipos también analizan si existían antecedentes de conflictos o denuncias entre los hermanos, aunque hasta ahora no se informó cuál habría sido el motivo de la agresión.

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La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Juárez, que deberá definir los próximos pasos a partir de los resultados de las pericias y de la evolución clínica de la víctima.