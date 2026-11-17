La víctima fue identificada como Sebastián Braian Portal (El Tribuno)

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Un adolescente de 13 años murió durante la madrugada de este domingo luego de recibir una golpiza en una calle del barrio Las Tunas, en la localidad de Cerrillos, en la provincia de Salta. Por el crimen, hay tres detenidos, dos de ellos menores de edad.

El episodio fue advertido a través de llamados al sistema de emergencias 911 alrededor de las 02:40. Quienes se comunicaron alertaron sobre disturbios y agresiones entre jóvenes en la zona, mientras el adolescente permanecía herido en la calle.

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De acuerdo con lo informado por el portal local El Tribuno, la Policía detuvo a tres personas en el marco de la causa: un mayor de edad y dos menores. La pesquisa quedó a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1 (UGAP 1), mientras la Fiscalía dispuso una serie de medidas para reconstruir la secuencia de los hechos y definir las responsabilidades penales.

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, un grupo de jóvenes habría atacado al chico en ese sector. Las fuentes consultadas señalaron que sufrió lesiones de distinta consideración durante la agresión, aunque las circunstancias precisas en que se produjo el ataque permanecen bajo investigación.

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Un adolescente de 13 años murió tras recibir una golpiza en el barrio Las Tunas de Cerrillos.

Vecinos que se encontraban en el sector auxiliaron al adolescente antes del arribo de los equipos de emergencia. Según indicaron fuentes vinculadas al caso, el joven continuaba con vida mientras era asistido en el lugar.

Cuando los efectivos policiales llegaron a la zona, solicitaron una ambulancia ante la gravedad del cuadro. Personal del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (Samec) brindó asistencia inicial y trasladó al adolescente hacia el hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta.

Sin embargo, el chico ingresó sin signos vitales al centro asistencial. La autopsia ordenada por la fiscalía permitirá precisar el alcance de las lesiones, determinar la causa médica del deceso y establecer si existieron otros factores vinculados con la muerte.

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En paralelo al ataque contra el adolescente, la Policía intervino en una confrontación registrada entre los barrios Las Tunas y Palmares, un sector próximo. Según la información disponible, en ese desorden participaron aproximadamente 60 personas.

Los investigadores procuran establecer si quienes formaron parte de esa pelea estuvieron relacionados con la agresión que derivó en la muerte del adolescente. Hasta ahora, no se informó oficialmente que ambos hechos integren una misma secuencia, por lo que esa hipótesis forma parte de las líneas de trabajo abiertas por la fiscalía.

La causa fue caratulada en torno a un homicidio, aunque la calificación legal definitiva podrá modificarse a medida que avance la investigación. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá analizar su presunta participación y la de otras personas que podrían haber intervenido en el ataque.

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La fiscalía ordenó la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para realizar las pericias en el lugar, relevar registros y testimonios, y reconstruir la secuencia de lo ocurrido durante la madrugada.

Horas después del deceso, la víctima fue identificada como Sebastián Braian Portal, de 13 años. La confirmación de su identidad generó una profunda conmoción en la comunidad de Cerrillos. Además, la familia habló sobre la existencia de una presunta herida de arma de fuego en el pecho, pero es una información que no fue confirmada por las autoridades.

Sin embargo, no trascendieron datos sobre las edades ni las identidades de los dos menores detenidos, en cumplimiento de las normas que protegen a personas menores de edad involucradas en procesos judiciales.

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La investigación de la UGAP 1 continuará con la toma de declaraciones, el análisis de las pericias dispuestas y la evaluación de la situación procesal de los tres detenidos. Los resultados de la autopsia serán uno de los elementos centrales para avanzar en el esclarecimiento del caso.