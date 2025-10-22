Tres adolescentes le robaron a un repartidor en La Plata y le dispararon antes de huir

Un repartidor fue baleado en su pierna izquierda cuando tres delincuentes le robaron la moto en La Plata (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inseguridad volvió a quedar en evidencia en La Plata, luego de que un repartidor de 58 años resultara herido tras ser víctima de un robo a mano armada mientras trabajaba.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, sobre la avenida 66, entre las calles 21 y 22, cuando tres delincuentes interceptaron al trabajador.

De acuerdo con la reconstrucción, los asaltantes se acercaron a pie y sin mediar conversación comenzaron a gritarle. “¡Dame la moto!”, escuchó el repartidor antes de quedar rodeado.

Lo que parecía ser un robo exprés se tornó más grave cuando uno de los delincuentes, tras recibir la orden de su cómplice, sacó un arma de fuego y abrió fuego. Tras el disparo, que solo rozó el muslo de la víctima, los agresores se apoderaron del vehículo y escaparon rápidamente.

Según informó el portal 0221, una vecina de la cuadra, que notó la situación tras oír la detonación, fue quien asistió al repartidor herido y dio aviso a la Policía. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias arribó al lugar y constató que el hombre presentaba una lesión leve producto del impacto del proyectil. Recibió atención primaria en el sitio y luego fue derivado a un centro de salud para controles adicionales.

La causa fue caratulada como “robo calificado por el uso de arma de fuego”, quedando de inmediato bajo la órbita de la fiscalía en turno de La Plata.

Tras el relevamiento de las cámaras de seguridad privadas de la zona, las autoridades lograron identificar a los posibles autores, quienes serían tres adolescentes: dos de ellos vestían camperas azules con capucha y el tercero un buzo gris, señalado como quien disparó el arma.

Según lo recabado por los efectivos, los delincuentes también intentaron robarle el teléfono celular al repartidor antes de darse a la fuga, pero no lograron apoderarse del aparato.

La calle 66 entre 21 y 22 de La Plata donde un repartido fue baleado cuando tres delincuentes le robaron la moto (Google Maps)

Pidieron un falso viaje y se llevaron la moto que compró para trabajar

Durante el fin de semana, el hombre de 47 años, conductor de una aplicación de viajes por motocicleta, fue víctima de un robo en La Plata, bajo una modalidad cada vez más habitual: los ladrones hizo una falsa solicitud de viaje, pero todo cambió cuando sacó un arma y se llevó su vehículo.

El asalto ocurrió en la intersección de la calle 35 y 144. La víctima, cuyos datos personales se reservan por motivos de seguridad, relató que la jornada parecía transcurrir normalmente hasta que recibió una notificación dentro de la aplicación de transporte. Respondió al pedido de un usuario identificado como “Lautaro” y se dirigió en su moto Honda CG New Titan azul y negra —que había adquirido hacía apenas un mes— hasta la esquina acordada.

Al llegar al lugar, tres sujetos vestidos de oscuro y con contextura delgada salieron bruscamente de la oscuridad para interceptarlo. En ese instante, el conductor intentó apartarse de la escena, pero uno de los ladrones lo amenazó con un arma de fuego y advirtió: “Bajate porque te tiro”.

Según informó el portal 0221, la víctima detalló que el ladrón lo golpeó con la culata en el casco, provocando la rotura del visor. Incapaz de ofrecer resistencia, descendió del vehículo. Los tres involucrados se subieron a la motocicleta y escaparon por la calle 144 en dirección a 34.

El conductor aportó también detalles respecto al uso del rodado: “Compré la moto hace un mes a un amigo para hacer viajes por aplicación y sumar una entrada extra”. Tras el episodio, la víctima radicó la correspondiente denuncia en una dependencia policial de San Carlos.

El caso quedó bajo la órbita de la comisaría de San Carlos, que coordina las tareas de investigación en busca del vehículo y de los autores del robo. Mientras tanto, el conductor permanece a la espera de novedades.