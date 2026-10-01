Caso Maira Cabrera: el testimonio de un sobrino del novio reforzaría la hipótesis de femicidio

Maira Cabrera y su ex pareja, E. C., quien sería el principal acusado de presuntamente haberla asesinado

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La declaración de un adolescente, sobrino de E. C., alias “Punguna”, incorporó un elemento relevante a la investigación por la desaparición y presunto homicidio de Maira Romina Cabrera (27) en Catamarca. Según expuso la Fiscalía, el joven aseguró que el imputado le indicó qué debía responder si la Policía preguntaba por la mujer.

El planteo fue realizado por el fiscal de Instrucción Nº 9, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, durante la audiencia de control de detención del principal sospechoso y ex pareja de Cabrera. Esta reunión se celebró el lunes ante la jueza Cecilia Mas Saadi, titular del Juzgado de Control de Garantías Nº 2.

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De acuerdo con la declaración, el 10 de agosto el adolescente habría acompañado al detenido a una garita de Telaritos, en el departamento Capayán, donde esperaron a que la mujer llegara. Ese día, fue la última vez que se la vio con vida. La información que e tiene al respecto es que Cabrera viajó desde Casa de Piedra, en el departamento La Paz, para encontrarse con él.

A partir de esto, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) catamarqueño sostuvo que el joven habría sido la última persona que los vio retirarse juntos hacia la vivienda del acusado. Asimismo, destacó que el menor aseguró haber recibido instrucciones por parte de su familiar, en caso de que llegaran a preguntarle por Cabrera.

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E. C. continuará detenido mientras continúa la investigación (Gentileza: El Ancasti)

Para reforzar esta postura, el fiscal Córdoba Andreatta citó parte de la declaración del adolescente durante la audiencia. Según indicó, el joven manifestó: “‘Punguna’ me dijo, al momento de esperar a Maira en la garita, que si me llegaban a preguntar de la Policía por Maira, que diga que se había ido en un camión”.

En este sentido, la Fiscalía sostuvo que la instrucción atribuida al acusado habría sido dada antes de que la mujer llegara a Telaritos. Por esta razón, remarcaron que ese dato contradice la versión que el imputado sostiene sobre lo ocurrido después del encuentro.

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Según la información obtenida por El Ancasti, el detenido había afirmado en una entrevista que su ex pareja se había subido a un camión y le había prometido enviarle un mensaje al día siguiente. “Eso ha sido todo”, concluyó sobre la supuesta última vez que la habría visto.

En línea con esto, la Fiscalía ordenó un análisis sobre la actividad del teléfono celular de Cabrera. La medida buscaría determinar si el aparato registró algún punto de conexión fuera de la zona bajo investigación, particularmente de Telaritos.

Cabrera es madre de tres hijos y está desaparecida desde el 10 de agosto (Ministerio de Seguridad Nacional)

Bajo el punto de vista de los investigadores, el resultado de esa pericia podría aportar elementos para corroborar o descartar la versión de que Maira se fue en un camión. Además, estiman que el vehículo mencionado por el sospechoso habría pasado por la localidad antes de que llegara el colectivo en el que viajaba la joven.

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Frente a esto, el defensor de E. C., Víctor García, cuestionó que existan pruebas que ubiquen a Cabrera en la vivienda de su asistido el 10 de agosto. Incluso, señaló que no se hallaron rastros de sangre de la víctima ni del imputado en el lugar. “Entonces, ¿con qué probamos la presencia de la señora en el lugar?”, recriminó.

Recientemente, la investigación por el presunto femicidio de Cabrera fue remitida a la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la fiscal especializada Alejandra Antonino, luego de que su ex pareja fuera imputada por amenazas y homicidio calificado por mediar una relación de pareja, en concurso real y en calidad de autor.

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De esta manera, se trata de la tercera dependencia que interviene en el expediente en poco más de 50 días. Inicialmente, la causa estuvo en manos de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en Recreo, a cargo de la fiscal Jorgelina Sobh.

No obstante, el 9 de septiembre, Córdoba Andreatta fue designado fiscal coadyuvante e imputó a E. C. por los delitos mencionados. Además, tras la audiencia del lunes, la jueza Mas Saadi ordenó que continúe privado de su libertad mientras avanza la investigación judicial.