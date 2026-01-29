Crimen y Justicia

El ex de Lourdes Fernández va a juicio por violencia de género: podría enfrentar una pena de 28 años de cárcel

Leandro García Gómez está detenido desde el pasado 23 de octubre por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, todas agravadas. Se espera que a mediados de febrero se conozca la fecha del debate

Otros tiempos. Lourdes Fernández y Leandro Esteban García Gómez

Se elevó a juicio la causa contra Leandro Esteban García Gómez por diversos episodios de violencia de género hacia Lourdez Fernández, la cantante de 44 años que integró el exitoso grupo musical Bandana. Los ataques ocurrieron entre enero y octubre de 2025.

Según dijeron fuentes del caso a Infobae, el hombre que está detenido desde el pasado 23 de octubre podría enfrentar una pena en expectativa máxima de 28 años de cárcel.

“Efectivamente, se elevó a juicio la causa en diciembre pasado y quedó radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11 y se espera que a mediados de febrero ya fije fecha de inicio del debate“, explicaron fuentes del caso consultadas por este medio.

Fue a principio de diciembre que la fiscal Silvana Russi, a cargo de forma interina de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, solicitó que el ex novio de la cantante sea llevado a juicio oral.

Así se llevaban detenido a García Gómez (Sebastian Alonso)

En su requerimiento ante el juez Diego Slupski, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que García Gómez sea juzgado como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres episodios.

Es que, durante la investigación, se estableció que García Gómez había amenazado a dos amigas de la víctima para que no intercedieran en su relación. Por ello, la fiscal requirió que el imputado sea juzgado por tres hechos de amenazas coactivas, uno ocurrido en marzo de 2024, y los dos restantes el 6 y 17 de octubre pasados.

“Los hechos no se toman como uno solo, sino como varios delitos independientes, lo que en derecho penal se llama concurso real. Eso hace que las penas se acumulen”, explicaron fuentes del caso.

La foto del detenido

Y enumeraron cómo se desglosa la pena que podría enfrentar García Gómez de ser hallado culpable de todo:

  • Las lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género tienen una escala de castigo que va de los 6 meses a 2 años de prisión. El ex de Lowrdez enfrenta dos hechos de este tipo.
  • La privación ilegítima de la libertad agravada tiene una pena que va de los 2 a los 6 años de prisión. También le endilgan dos hechos.
  • Y las amenazas coactivas se castigan con una pena que va de 2 a 4 años de prisión por cada hecho y enfrenta tres.

“Así, la pena mínima posible es de 2 años de prisión y la máxima que enfrenta, sumando todos los hechos imputados, llega a 28 años”, detallaron fuentes que entienden del tema, y acotaron que: “El tribunal, llegado el momento y de encontrarlo culpable, fijará una condena dentro de ese rango (2 a 28 años), evaluando la gravedad de los hechos, la reiteración, el daño causado y los antecedentes”.

La cantante visitó LAM donde se refirió a su vida después de su ex pareja, Leandro García Gómez (Video: LAM/ América TV)

Según el requerimiento de elevación a juicio, García Gómez y Lourdes Fernández “mantuvieronuna relación de pareja conflictiva e intermitente desde principios del año 2020 hasta octubre de 2025, la cual estuvo signada por un sostenido contexto de violencia de género de larga data que se consolidó a través de distintas formas de agresión física y psicológica, conductas reiteradas de manipulación emocional, hostigamiento, control y por un progresivo aislamiento de la víctima respecto de su entorno familiar y afectivo".

Asimismo, destacó que la reticencia de la víctima a impulsar el proceso penal no puede interpretarse como una ausencia de hechos, sino precisamente como un indicador del sometimiento en el que se encontraba.

Los hechos

El 19 de enero del año pasado, en el departamento del imputado, ubicado en la calle Emilio Ravignani al 2100 del barrio porteño de Palermo, y tras una discusión por celos, García Gómez tomó a la víctima del cabello, la arrastró y le provocó lesiones en el rostro, brazo y cuello.

Un segundo hecho sucedió en el mismo departamento entre el 1° y el 2 de octubre pasados. Según la imputación, en esa ocasión, y tras una nueva discusión, el acusado golpeó a Fernández en la cabeza y le propinó patadas en las costillas. Los gritos hicieron que una vecina del edificio tocara el timbre y llamara al 911, razón por la que se acercó un móvil de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad. García Gómez y Fernández reconocieron ante uno de los efectivos que había discutido, pero ambos dijeron encontrarse ilesos.

Así hablaba Lourdes Fernández cuando la buscaba la Policía

Luego de que el patrullero se retirara del lugar, García Gómez se fue del departamento y dejó a su pareja encerrada “sin llaves y sin el cargador del teléfono”, privándola de su libertad hasta que regresó al día siguiente.

El hecho principal -y que dio origen a esta causa- ocurrió entre el 17 y el 23 de octubre pasados y fue el que culminó con un allanamiento en el departamento de Palermo, en el que la víctima fue rescatada y el imputado, detenido. La fiscalía acusó a García Gómez de “haber provocado lesiones de carácter leve y haber privado ilegítimamente de su libertad personal a quien fuera su pareja” durante esos días, “mediante coacción y agresiones físicas”.

La cantante, que es representada por el abogado Yamil Castro Bianchi, fue trasladada al Hospital Fernández y, según el informe médico transcripto por la fiscalía, presentaba “excoriación eritematosa en dorso de pie izquierdo data menor a 24 horas aproximadamente; excoriación costrosa de un centímetro de largo en región superior en rodilla izquierda, con data mayor a 24 horas, aproximadamente; excoriación en tercio medio de muslo izquierdo, data mayor a 24 horas (amarillo); equimosis en pierna derecha en tercio superior y en tercio inferior data mayor a 24 horas”.

García Gómez fue procesado con prisión preventiva el 4 de noviembre pasado.

