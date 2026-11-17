Dani Alves y Joana Sanz se conocieron en 2015 y se casaron en 2017 (Europa Press)

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Joana Sanz, de 34 años, lanzó un duro mensaje contra Dani Alves un día después de confirmar la ruptura con el ex futbolista, tras nueve años de matrimonio. La modelo española respondió a unas declaraciones del brasileño en las que aseguraba que solo Jesús permaneció a su lado cuando todos los demás lo abandonaron, y le reprochó haber pagado sus deudas y haberlo visitado en prisión mientras cargaba con la exposición mediática del caso.

“Qué descaro el tuyo, decir públicamente que solo Jesús se quedó”, escribió Sanz en una historia de Instagram, en referencia a un discurso que Alves pronunció durante un acto religioso en Huehuetenango, Guatemala. El exjugador del Barcelona, convertido en predicador evangélico tras su paso por prisión, realiza actualmente una gira internacional de conferencias religiosas.

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En su publicación, Sanz detalló el respaldo que, según afirma, brindó al ex lateral derecho durante el proceso judicial por la violación de la que fue acusado en 2023. “Reprimí mi propio dolor porque sentía que tú estabas en una situación peor, y no podía negarte la pequeña tranquilidad que me proporcionaba contestar tus llamadas”, escribió.

La modelo agregó que visitó a Alves en prisión pese a la atención mediática que recaía sobre ella por hechos ajenos a su persona, y que incluso pasó la Navidad con él en lugar de reunirse con su propia familia. “Usé mi propio dinero para pagar tus facturas y tus deudas”, sostuvo, antes de reprocharle que, pese a ese apoyo, la haya dejado sola. “Todo esto después de que me hubieras destruido por completo y, encima de todo, me hubieras dicho que me las arreglara sola”, añadió.

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Sanz cerró su descargo con una reflexión sobre la relación entre el ex futbolista y su entorno cercano: “Todos aquellos a quienes apoyaste te dieron la espalda, y tú me lo pagas a mí, una persona a la que ni siquiera tuviste que pagarle un vuelo, con ingratitud. Tardé mucho en darme cuenta, pero más vale tarde que nunca”.

El descargo de Joana Sanz (Crédito: IG @joanasanz)

El mensaje de Sanz llegó como respuesta directa al testimonio religioso de Alves, difundido en redes sociales por el Ministerio de Adoración. En ese discurso, el ex jugador relató que amigos y personas de confianza le dieron la espalda tras su detención, pero que Jesús permaneció a su lado. “Cuando todos los demás se alejaron, Jesús permaneció. Cuando otros me abandonaron, Él me sostuvo”, afirmó el brasileño.

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Alves cerró su intervención con una declaración de fe: “Si todos los demás me abandonan, yo me aferro a Él. Si todos los demás me sueltan, yo confío en Él. Porque Jesús nunca me abandonó”. El brasileño, de 43 años, no se pronunció directamente sobre la separación ni sobre la respuesta pública de su esposa. Tras conocerse la ruptura, compartió una fotografía suya en un avión, a oscuras, leyendo la Biblia.

La separación se conoció cuando un seguidor le preguntó a Sanz, en una sesión de preguntas en Instagram, si acompañaba a su esposo a los servicios religiosos a los que asiste desde su conversión. “No soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo esto”, respondió la modelo, quien aprovechó la ocasión para confirmar que llevaban “separados un tiempo, precisamente por ese motivo”.

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Joana Sanz y Dani Alves se conocieron en 2015 y se casaron en 2017 en una ceremonia íntima en Formentera. En enero de 2023, el exjugador de Barcelona, Juventus y Paris Saint-Germain fue detenido tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Permaneció 14 meses en prisión preventiva antes de su juicio, celebrado en febrero de 2024, en el que fue condenado inicialmente a cuatro años y medio de prisión.

Esa condena fue anulada en marzo de 2025 por un tribunal de apelación. Tres días después de conocerse esa decisión, Sanz anunció que estaba embarazada de la primera hija de la pareja, Julieta, nacida en octubre de ese mismo año tras dos tratamientos de fecundación in vitro y tres pérdidas gestacionales previas. La modelo había dado respaldo público a Alves durante todo el proceso judicial, pese a haber solicitado el divorcio brevemente tras su detención en 2023.

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