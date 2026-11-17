La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a nueve años de prisión impuesta a Luis Silvestre Acosta.

Guardar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 9 años de prisión para Luis Silvestre Acosta por la muerte de su cuñado, Segundo Huenuer, ocurrida después de una discusión durante un cumpleaños en Trelew, provincia de Chubut. El máximo tribunal rechazó una impugnación extraordinaria presentada por la defensa, con lo que quedó agotada la revisión de la sentencia dictada en el fuero provincial.

La resolución mantiene la calificación de homicidio simple, el delito atribuido a Acosta por la agresión con un cuchillo que dejó a Huenuer internado durante varias semanas. La víctima murió el 4 de julio de 2021 debido a lesiones que afectaron distintos órganos, según se estableció durante el proceso judicial.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Chubut, el caso había llegado a juicio oral y público tras una investigación de la Fiscalía de Trelew. Aunque los fiscales generales Gustavo Núñez y Lucas Koltsch solicitaron una pena de 15 años de prisión, el tribunal integrado por Marcos Nápoli, Javier Allende y Marcelo Nieto Di Biase declaró culpable a Acosta y le impuso 9 años de cárcel.

El episodio se registró el 28 de mayo de 2021 en una casa de la calle Paso de Indios, donde se realizaba el festejo de cumpleaños de Acosta. Cerca de las 19.30, el anfitrión y Huenuer mantuvieron una discusión en el patio de la vivienda.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió el 28 de mayo de 2021 durante un festejo de cumpleaños en una vivienda de Trelew. (Ministerio Público de Chubut)

De acuerdo con lo que se debatió en el juicio, ambos protagonizaron un forcejeo. En ese contexto, Acosta hirió a su cuñado en el abdomen con un cuchillo cuya hoja medía 14 centímetros.

Tras el hecho, Acosta se presentó en la subcomisaría del barrio INTA. Ante los efectivos de guardia, manifestó que había apuñalado a su cuñado y sostuvo que había sido de manera accidental.

El juicio se extendió durante una semana y contó con 15 testigos ofrecidos por la Fiscalía. Entre quienes declararon había policías, peritos en criminalística, integrantes de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios y personas que habían asistido al cumpleaños. Sus testimonios fueron parte de la prueba examinada por los jueces para reconstruir las circunstancias de la agresión y sus consecuencias.

PUBLICIDAD

La defensa oficial estuvo a cargo de Romina Rowlands, quien planteó una objeción ante el tribunal. Los magistrados no admitieron ese planteo y avanzaron con una sentencia condenatoria.

Después de las instancias judiciales previas, la defensa promovió un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El escrito fue presentado con la firma del defensor general Sebastián Daroca.

Los ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, firmaron el rechazo de la presentación. La decisión dejó firme la condena impuesta a Acosta, sin que en la información disponible se detallen fundamentos adicionales del máximo tribunal sobre ese pronunciamiento.

PUBLICIDAD

Con la resolución de la Corte, se sostuvo la valoración de la prueba realizada en el juicio y en las revisiones posteriores. La pena de prisión dictada por el tribunal de Trelew conserva plena vigencia.

Koltsch se refirió al desenlace judicial tras conocerse la decisión. “Lo que se probó en el juicio quedó confirmado en todas las instancias: Acosta mató a Huenuer”, señaló el fiscal general de Trelew.