El llanto de Lourdes de Bandana y sus polémicas frases sobre su ex: “No necesita estar preso, requiere ayuda como yo”

La cantante, que regresó con el grupo para celebrar los 25 años de carrera, lloró en Tarde o temprano al hablar de la denuncia por violencia contra Leandro García Gómez

La cantante, que regresó con el grupo para celebrar los 25 años de carrera, lloró en Tarde o temprano al hablar de la denuncia por violencia contra Leandro García Gómez. Qué dijo sobre Lissa Vera (Video: Tarde o temprano/ Eltrece)

No son tiempos fáciles para Lourdes Fernández, también conocida como Lowrdez e integrante del grupo Bandana. Luego de que el grupo celebró con un show sus 25 años de carrera, en el programa Tarde o temprano” (Eltrece), la cantante expuso la profunda carga emocional que atraviesa tras la detención de su expareja, Leandro Esteban García Gómez, procesado por lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

La prisión preventiva de García Gómez, acusado de ejercer violencia física y psicológica contra Fernández, fue confirmado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº47. En un testimonio marcado por el llanto y la introspección, la artista expresó: “No me siento víctima, me siento responsable”, una polémica declaración que realizó entre lágrimas, mientras contaba que estaba en tratamiento psicológico y aseguraba que en su relación mezclaban pastillas y alcohol.

“No me siento víctima, me siento responsable”, lanzó llorando Lourdes Fernández de Bandana (Tarde o temprano, Eltrece)

Lourdes relató el impacto de la detención y la exposición pública del caso. “Aprendí a que me tengo que escuchar más y que soy vulnerable, que no lo puedo todo y que me puedo equivocar”, confesó al ser consultada sobre las lecciones de las últimas semanas. La cantante reconoció que, en un principio, la denuncia y la repercusión mediática la sumieron en sentimientos de culpa: “Me sentía muy, muy culpable, muy tonta, muy boba. Me sentía culpable inclusive por haberlo expuesto”. Con el paso del tiempo, afirmó haber comenzado a resignificar esa experiencia, aunque la autopercepción de responsabilidad persiste: “No me siento víctima, me siento responsable”.

Al abordar los motivos de la ruptura con García Gómez, la cantante fue directa: “Corté, sí, porque realmente no pudimos superar cierta toxicidad que había entre nosotros. Siempre fue genuino. Nos conocimos en un momento en la pandemia, y fue muy fuerte”. La artista describió una relación marcada por discusiones y episodios que, según sus palabras, “se fueron a la mierda”. A pesar de la gravedad de los hechos, Lourdes evitó simplificar la situación: “No fue nada a propósito. Un momento de mierda en donde la conjunción fue una mierda, pero no es una mala persona”.

Leandro Esteban García Gómez fue procesado por lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad

El proceso emocional posterior a la denuncia resultó especialmente complejo para Fernández, quien compartió con Eltrece la dificultad de reconocerse como víctima y la sensación de estar “remando con un escarbadientes”. “Estoy tratando de remar. Estoy remando con un escarbadientes. Esperaba justamente que esto sea todo lo contrario”, expresó, aludiendo a la esperanza de que la situación le aportara alivio y no más dolor. La cantante también se refirió al fenómeno de la revictimización: “Cuando yo tengo que hablar de todo este tema, me tengo que acordar de un montón de cosas que pasaron, que yo no conté. Se llama revictimización. Lo vivo”.

El entorno de Fernández, compuesto por familiares, amigas y compañeras de Bandana, desempeñó un papel fundamental en su contención, aunque no estuvo exento de tensiones. “Todos me cuidaron, pero nadie necesitó salir a la prensa”, afirmó, defendiendo la discreción de su círculo cercano frente a las críticas externas. La relación con Lissa Vera también fue motivo de reflexión: “No quiero hablar mal de mi compañera porque realmente yo la amo y creo que su principal objetivo realmente fue cuidarme”. A pesar de los malentendidos y la falta de comunicación en algunos momentos, Fernández valoró el apoyo recibido y la preocupación genuina de quienes la rodean.

El show de Bandana en su vuelta a los escenarios para celebrar sus 25 años de carrera (Instagram)

Consultada sobre la situación actual de García Gómez, la artista admitió no tener contacto con él y desconocer detalles sobre su estado. “No sé nada. Hablé con un amigo de él, le pedí que lo cuide y no sé más”, respondió, mientras recordaba la existencia de una orden de restricción judicial que impide cualquier acercamiento. Al referirse a sus sentimientos hacia su expareja, mostró una mezcla de dolor y empatía en medio del delicado caso: “Es una persona muy inteligente y muy cariñosa, cuando no teníamos estos episodios. No quiero meter la pata y que se entiendan mal mis sentimientos hacia él, hacia mi familia, hacia Lissa y a su familia también, que lo deben estar apoyando y debe estar sufriendo”.

“No necesita estar preso, necesita ayuda igual que yo”, concluyó Lourdes, entre lágrimas.

