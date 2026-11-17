Durante un encuentro de la Copa Potrero, el delantero Matías Suárez anotó un gol para el equipo Güemes FC frente a Ciclón.

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Matías Suárez tuvo un rendimiento destacado en la Copa Potrero, el torneo de fútbol 7 organizado por Sergio Agüero que reúne a varios exfutbolistas profesionales. El delantero cordobés, que vistió las camisetas de River Plate y Belgrano durante su carrera, convirtió un gol con la camiseta de Güemes FC en el partido ante Ciclón, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos.

La jugada se produjo a los cuatro minutos del segundo tiempo. Suárez recibió el balón, encaró a dos rivales con un giro que lo dejó en posición de disparo y definió de zurda sin dudar para marcar el 1-0 parcial de su equipo. De todos modos, su equipo cayó por 2-1.

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Suárez se retiró del fútbol profesional en enero de 2026, a los 37 años, tras casi dos décadas de carrera. El delantero, nacido en La Falda, Córdoba, tomó la decisión después de seis meses sin actividad y luego de rechazar una oferta de Racing de Córdoba para disputar la Primera Nacional.

La secuencia del gol de Suárez

En las declaraciones a El Doce que acompañaron su anuncio, el exjugador explicó los motivos de su retiro: “Cansancio mental, por ahí en el último tiempo sufrí un poco la rodilla. También por salud, obviamente, porque también quiero disfrutar de mis hijos, otras cosas. Fue una decisión propia, porque tenía varios equipos para seguir jugando, pero creo que para mí hoy lo mejor es dejar de jugar”.

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Su trayectoria profesional arrancó en Belgrano en 2006, club en el que debutó el 29 de octubre de ese año. En 2008 fichó por el Anderlecht de Bélgica, equipo en el que permaneció ocho temporadas y con el que ganó ocho títulos. En 2016 regresó a Belgrano, donde jugó hasta 2018, antes de dar el salto a River Plate en enero de 2019. En el conjunto belga obtuvo el reconocimiento al mejor jugador de la temporada 2011 por delante de figuras como Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois.

En el elenco de Núñez disputó 133 partidos, convirtió 40 goles y repartió 30 asistencias entre 2019 y 2023. Durante esa etapa ganó seis títulos: la Recopa Sudamericana 2019, la Copa Argentina 2019, la Supercopa Argentina 2019, la Liga Profesional 2021, la Liga Profesional 2023 y el Trofeo de Campeones 2023. Además, fue subcampeón de la Copa Libertadores 2019 y de la Superliga Argentina 2019-2020. El 5 de enero de 2024, River anunció que no le renovaría el contrato, lo cual puso fin a cinco años del delantero en el club.

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Tras su salida del Millonario volvió a Belgrano en 2024 y después jugó en Unión Española de Chile durante 2025, su último club antes del retiro. En total, Suárez acumuló más de 500 partidos como profesional y más de 130 goles a lo largo de su carrera, además de 15 títulos repartidos entre Anderlecht y River.

El delantero también integró la selección argentina en 2019, con la que disputó seis partidos, incluida la Copa América de ese año, torneo en el que el equipo nacional obtuvo la medalla de bronce, en lo que fue el primer certamen disputado bajo el mando de Lionel Scaloni.

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