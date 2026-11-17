AME7231. LA HABANA (CUBA), 14/11/2026.- El exfutbolista cubano, Erick Hernández, cabecea el balón este sábado en La Habana (Cuba). Hernández rompió su marca de dominio del balón solo con la cabeza, sentado en el piso y con 1,5 kilogramos de peso en cada tobillo al permanecer una hora, 33 minutos y 11 segundos, logro con el que cierra un año de cinco récords personales. EFE/ Ernesto Mastrascusa

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Erick Hernández volvió a desafiar sus propios límites cuando permaneció una hora, 33 minutos y 11 segundos dominando un balón solo con la cabeza. Lo hizo sentado en el piso, con 1,5 kilogramos de lastre en cada tobillo y ante el público reunido en el hotel Copacabana de La Habana.

La nueva marca no es solamente otra cifra en el historial del cubano conocido como El Dominador. También resume una vida dedicada al deporte, a la preparación física y a una disciplina que convirtió en su oficio después de haber sido futbolista.

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El desafío del 14 de noviembre cerró para Hernández un año en el que acumuló cinco marcas personales, según informó la agencia EFE. El registro superó el que había establecido en marzo en la misma modalidad.

El exfutbolista cubano Erick Hernández comenzó a construir su camino en el deporte desde niño, en una familia marcada por la competencia. Su padre, José Hernández Estrada, obtuvo una medalla de bronce en triple salto en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967, mientras que sus hermanos también se vincularon a distintas disciplinas.

El fútbol, el atletismo y el ajedrez formaron al futuro dominador

Hernández y su hermano Douglas empezaron a jugar al fútbol cuando tenían siete u ocho años. Entrenaban en el equipo Armada, pasaron por torneos provinciales y llegaron a integrar el conjunto de Ciudad de La Habana en categorías formativas.

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Antes de dedicarse de lleno al balón, Erick también practicó atletismo y ajedrez. Las carreras de fondo le dieron resistencia para sesiones extensas de entrenamiento, mientras que el tablero le enseñó paciencia y planificación.

En una entrevista con Cubadebate, explicó que los récords de larga duración requieren una estrategia previa: calcular cuándo hidratarse, comer algo o modificar la posición sin que el balón toque el suelo.

Su carrera como delantero incluyó pasos por los equipos del Cerro y Diez de Octubre. En este último municipio obtuvo títulos provinciales y fue goleador de varios torneos, aunque la competencia por ingresar al equipo principal de Ciudad de La Habana era alta.

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La decisión de convertir el dominio del balón en una especialidad llegó después de seguir de cerca el trabajo de Douglas Hernández. Su hermano había abierto ese camino en Cuba y consiguió una marca de dos horas y 11 minutos con los pies en 1994.

Foto de archivo del cubano Erick Hernández. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Douglas Hernández fue la referencia que transformó una habilidad en una carrera

El hermano mayor fue el primer referente deportivo de Erick en esta disciplina. Douglas había empezado a perfeccionar el control del balón tras recibir el impulso del entrenador Juan Antonio Lotina, quien identificó que podía aspirar a pruebas de récord.

Erick comenzó a entrenar para estas exhibiciones en 1995, después de una conversación con el entrenador Omalza. Un año más tarde consiguió su primer registro: dominó la pelota durante 10 horas con los pies y la cabeza, sin utilizar los muslos.

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Aquella prueba le abrió un recorrido que luego incluyó marcas con los pies, las rodillas, los muslos y la cabeza. También llevó el balón durante carreras de 100 metros, pruebas de cinco y 10 kilómetros y maratones.

El atleta no trabaja únicamente la técnica. Su preparación concentra buena parte del esfuerzo en el gimnasio, con ejercicios para cuádriceps, bíceps femorales, gemelos, abdomen, espalda, hombros y cuello.

“El ritmo de golpeo lo determinan la fuerza del cuádriceps, el bíceps femoral, los abductores y los gemelos”, explicó Hernández a OnCuba al hablar de sus pruebas de velocidad con la cabeza. La observación rompe con la idea de que toda la exigencia se concentra en el cuello.

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Una moto eléctrica incendiada puso a prueba su concentración

La constancia de Hernández también atravesó momentos personales difíciles. En 2023, una moto eléctrica explotó en la sala de su vivienda y provocó daños materiales en ese espacio de la casa.

El deportista contó a Cubadebate que el incendio destruyó todo lo que había en la sala. La ayuda de familiares y vecinos fue decisiva para afrontar las consecuencias del siniestro.

La situación ocurrió mientras se preparaba para nuevas marcas. Hernández reconoció que le resultaba difícil mantener la concentración al mismo tiempo que enfrentaba carencias económicas y problemas familiares.

“Nadie me las va a dar, las tengo que conseguir yo”, sostuvo ante la publicación al explicar qué lo llevó a continuar con sus entrenamientos. Para él, los récords también representan una vía de trabajo ligada a aquello que sabe hacer.

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Esa experiencia añadió otra dimensión a una rutina que ya exige levantarse temprano, entrenar al menos dos horas diarias y cuidar cada etapa de recuperación. Después de los desafíos prolongados, suele descansar entre 10 y 15 días.

El nuevo registro con la cabeza superó su marca de marzo

La prueba de noviembre tuvo una dificultad adicional: Hernández debía controlar el balón sentado y con peso en ambos tobillos. En esa posición, el movimiento depende de la flexión y extensión constante del tronco, además de una precisión sostenida para mantener la pelota en vertical.

La marca de 1 hora, 33 minutos y 11 segundos dejó atrás su registro de marzo, que era de una hora, 24 minutos y 33 segundos. El deportista afirmó a EFE que intentará homologar el resultado ante Guinness World Records.

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AME7231. LA HABANA (CUBA), 14/11/2026.- El exfutbolista cubano, Erick Hernández, cabecea el balón este sábado en La Habana (Cuba). Hernández rompió su marca de dominio del balón solo con la cabeza, sentado en el piso y con 1,5 kilogramos de peso en cada tobillo al permanecer una hora, 33 minutos y 11 segundos, logro con el que cierra un año de cinco récords personales. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Durante este año también registró 5.501 toques con la cabeza a una pelota de béisbol 5. Además, elevó de 11.942 a 13.468 la cantidad de contactos en una hora al combinar pies, muslos y cabeza.

Hernández ingresó por primera vez al libro Guinness en 2005, tras realizar 319 cabezazos al balón durante un minuto. Luego volvió a aparecer en 2020 con 188 contactos en 30 segundos y posee una marca de 351 toques con la cabeza en un minuto.

A sus 60 años, el habanero ya anticipó que reducirá las pruebas de resistencia extrema. “No pienso hacer el año próximo récords de larga duración”, dijo a EFE, al referirse al desgaste acumulado.

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Para 2027, sus planes incluyen entre cinco y seis desafíos. Quiere volver a trabajar con la pelota de béisbol 5, intentar una nueva marca con los muslos y buscar el récord de mayor tiempo sentado con los pies, esta vez sin lastre.