Sociedad

Se derrumbó un bar de Paraná en medio del festejo de un cumpleaños: hubo 15 heridos

Los bomberos y el personal municipal intervinieron tras la caída de un sector elevado del establecimiento, mientras se investigan las causas del episodio

(Facebook: Voces Del Mediodia)
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El derrumbe de un entrepiso de madera en un bar dejó 15 personas heridas durante un festejo de cumpleaños en el centro de Paraná, provincia de Entre Ríos. Al menos siete de los afectados fueron trasladados al Hospital San Martín para estudios y atención de mayor complejidad.

El episodio ocurrió cerca de las 23:30 horas del viernes en un local situado en la esquina de Córdoba y Alameda de la Federación. En ese momento, las personas estaban reunidas en el sector elevado del establecimiento cuando la estructura cedió.

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Según la información que trascendió, los asistentes comenzaron a cantar el feliz cumpleaños cuando se produjo el colapso. Quienes se encontraban sobre el entrepiso cayeron desde una altura estimada de dos metros y medio.

La caída provocó momentos de confusión entre los presentes y activó el pedido de asistencia de emergencia. Aún no se informaron precisiones sobre las lesiones que sufrió cada una de las personas afectadas ni sobre su evolución.

Un bombero con casco rojo de perfil junto a mesas exteriores de un local acordonado con una cinta de advertencia blanca y roja
El derrumbe se registró cerca de la medianoche (Facebook: Voces del Mediodia)

De acuerdo con UNO Entre Ríos, en total, 15 personas recibieron atención médica después del derrumbe. Además, siete fueron trasladadas al Hospital San Martín de la capital entrerriana, donde quedaron bajo evaluación por la complejidad de sus cuadros.

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Los equipos de emergencia asistieron a los heridos y trabajaron en el lugar para verificar el estado de la estructura. El operativo incluyó a Bomberos de Rescate, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná.

(Facebook: Voces Del Mediodia)

Por el momento, las causas del colapso todavía no fueron establecidas. Las actuaciones deberán determinar el estado de conservación del entrepiso, sus características constructivas y las condiciones de seguridad del sector al momento del accidente.

La investigación también buscará reconstruir cómo funcionaba ese espacio del local y establecer si existieron factores que contribuyeron al derrumbe. No obstante, se aguarda información oficial sobre el estado de salud de los heridos y el resultado de las inspecciones.

La Justicia imputó a dos profesionales por el derrumbe que dejó un muerto en Córdoba

La Justicia de Córdoba imputó por estrago culposo agravado a un arquitecto y a un ingeniero por el derrumbe ocurrido el 17 de mayo de 2025 en el edificio María Reina V, sobre boulevard San Juan al 600. El hecho causó la muerte de Ramiro Alaniz Cortés, de 34 años, y dejó ocho personas heridas.

En abril de este año, la fiscal Celeste Blasco atribuyó la acusación al arquitecto Federico Yáñez, quien se desempeñaba como director técnico de la obra, y al ingeniero civil Guillermo Juri, responsable de la construcción del muro de revestimiento. Ambos serán indagados en el marco de una investigación que busca establecer sus responsabilidades en el colapso.

La fiscal Celeste Blasco analizó las pruebas y decidió imputar a los responsables técnicos de la obra
La fiscal Celeste Blasco analizó las pruebas y decidió imputar a los responsables técnicos de la obra

La medida judicial se basó en un informe técnico oficial elaborado por el ingeniero Pedro Huerta Soaje. En ese peritaje, se concluyó que el desprendimiento del revestimiento de la fachada este del edificio se vinculó con deficiencias en el diseño, la ejecución y el control técnico de la estructura.

Según la investigación, la tormenta que afectaba a la capital cordobesa esa noche fue un factor que precipitó el derrumbe, aunque no habría sido la causa central. Por esto, la Fiscalía evalúa si los profesionales debían adoptar otras previsiones y controles acordes con las características de la obra.

El colapso se produjo cerca de las 23:00 horas en un bar que funcionaba en la planta baja del edificio. En la zona intervinieron bomberos, personal médico, Defensa Civil y otros equipos de emergencia, que asistieron a las víctimas.

La Municipalidad de Córdoba había lamentado la muerte y señaló que el protocolo de emergencia se había activado según lo previsto. A su vez, indicó que la determinación definitiva de las causas corresponde a la justicia.

La figura de estrago culposo agravado contempla penas de entre uno y cinco años de prisión. Mientras tanto, la causa continúa en etapa de instrucción y avanza con la recolección de pruebas y las indagatorias de los dos imputados, antes de una eventual elevación a juicio.

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