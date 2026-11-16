El viento Zonda que azotó el Gran Mendoza este lunes dejó un tendal de daños, con una adolescente y un conductor trasladados en ambulancia, cuatro vehículos destruidos o dañados y una seguidilla de caídas de árboles que se extendió desde el centro de la ciudad hasta Guaymallén y Maipú

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Mendoza vivió una jornada marcada por el viento Zonda. Al menos 3 árboles cayeron en distintos puntos del Gran Mendoza, y uno de ellos casi ocasiona una tragedia cuando cayó sobre una nena de 12 años, quien terminó internada en el Hospital Notti con estado de salud reservado. Además, varios vehículos quedaron destruidos o dañados. Así, lo que comenzó como una tarde de ráfagas derivó en una seguidilla de episodios que afectaron a vecinos de Ciudad, Guaymallén y Maipú.

El caso más grave se registró a las 17.14, en el Parque O’Higgins, sobre calle Ituzaingó entre Córdoba y San Luis. Un llamado al 911 alertó sobre la caída de un árbol en pleno centro mendocino. Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró a dos personas alcanzadas por el ejemplar.

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La más comprometida era la menor, que recibió el impacto directo. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) desplegó dos ambulancias en el sitio: la niña fue trasladada al hospital pediátrico, donde quedó internada con estado de salud reservado, mientras que la otra afectada —una mujer de 34 años, amiga de la madre de la menor— recibió atención médica en el lugar.

Según informó el medio local El Sol, a pocos kilómetros, en el distrito de Villa Nueva, Guaymallén, la secuencia de caídas sumó otro capítulo. Sobre calle Los Guindos, a metros de Capilla del Rosario, un árbol impactó contra dos vehículos que circulaban en sentidos contrarios: una Chevrolet Captiva gris y un Renault 9 gris.

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El viento Zonda derribó al menos tres árboles en distintos puntos del Gran Mendoza y dejó heridos y vehículos destruidos en su paso

El árbol cayó desde el costado sur de la calle y provocó la destrucción total de ambos rodados. Uno de los conductores recibió un golpe en la cabeza, quedó atrapado e inconsciente dentro del habitáculo y tuvo que ser asistido por vecinos para salir. Fue trasladado al Hospital Central sin riesgo de vida. Mientras se aguardaba la asistencia, otro árbol cayó a metros del lugar, aunque en ese caso no afectó ningún bien.

El tercer episodio tuvo lugar en Rodeo del Medio, Maipú, sobre calle Pueyrredón. Allí, el viento partió un árbol a la mitad y el tronco cayó sobre un Ford Ka rojo estacionado. Afortunadamente, nadie se encontraba en el interior del vehículo, por lo que el hecho se limitó a daños materiales. La policía realizó las actuaciones correspondientes.

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Ante el cuadro registrado en la jornada, la Dirección Provincial de Vialidad solicitó extremar las precauciones al circular por rutas y caminos del Gran Mendoza, el Valle de Uco, el Sur y la zona Este de la provincia. El organismo recomendó a conductores y peatones evitar transitar o permanecer en sectores arbolados, por el riesgo de caída de ramas y ejemplares como consecuencia de las ráfagas.

Tragedia en Chaco: murió un nene de 7 años luego del choque de una camioneta contra un árbol

Un niño de 7 años murió y otras tres personas resultaron heridas tras el siniestro vial en Chaco

Un niño de 7 años murió este sábado después de que una camioneta despistara y chocara contra un árbol en la ruta provincial 90, cerca de Pampa Almirón, en la provincia del Chaco. Otras tres personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas, entre ellas una niña de 11 años que fue derivada a un hospital de mayor complejidad.

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Según informó el medio local Diario Norte, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 65, cuando una Ford Ranger en la que iban dos adultos y dos menores salió de la calzada y terminó en la banquina. Las causas que provocaron la pérdida de control todavía son materia de investigación.

Un vecino que circulaba por la zona en una Toyota Hilux rumbo a General San Martín encontró el vehículo tras el impacto y asistió a los ocupantes. Luego los trasladó al Hospital Félix Anselmo Pértile, donde los médicos confirmaron el fallecimiento del niño.

La niña de 11 años sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital de Resistencia para recibir atención especializada. También fueron atendidos una mujer de 38 años y un hombre de 39, ambos con domicilio en la capital chaqueña.

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Efectivos de la División Patrulla Vial y del Gabinete Científico realizaron pericias en el lugar para establecer la mecánica del hecho. Una de las hipótesis iniciales es que la lluvia que caía al momento del accidente podría haber afectado la visibilidad y la adherencia sobre el pavimento.