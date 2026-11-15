Crimen y Justicia

Un motociclista murió al chocar contra un colectivo tras evadir un control policial y pasar un semáforo en rojo

El hecho se produjo en el barrio porteño de San Cristóbal. El conductor era seguido desde La Boca por agentes motorizados de la Policía de la Ciudad

Un motociclista murió tras impactar contra un colectivo de la línea 129 en San Cristóbal (Solo Tránsito)

Guardar

Un motociclista murió este domingo al chocar contra un colectivo de la línea 129 en la intersección de las avenidas Entre Ríos e Independencia, en el barrio de San Cristóbal, en la Ciudad de Buenos Aires, después de cruzar un semáforo en rojo mientras personal motorizado de la Policía de la Ciudad lo seguía por distintas calles.

La Policía informó que el hombre había evadido un control vehicular en la esquina de Almirante Brown y Aristóbulo del Valle, en el barrio de La Boca. Circulaba en una moto negra de 110 centímetros cúbicos, y fue esa evasión la que motivó el seguimiento policial que se extendió por algo más de cuatro kilómetros.

PUBLICIDAD

Al llegar a la intersección de Entre Ríos e Independencia, el motociclista ignoró el semáforo en rojo y el impacto contra el lateral derecho del colectivo fue fatal. Murió en el lugar, según un parte de la fuerza porteña.

Una motocicleta dañada sobre el asfalto junto a un cruce peatonal, con restos de piezas dispersos y otra motocicleta estacionada detrás
La víctima circula en una moto negra de 110 centímetros cúbicos (Solo Tránsito)

La moto iba circulando por Independencia, ya que en ese sector, las unidades del ramal por autopista de la línea 129 circulan por el eje de Entre Ríos pasando por intersecciones como Constitución, San Juan, Independencia y Venezuela hacia Plaza Congreso y Plaza Miserere

Dos muertos en la Ruta 2 sentido a Buenos Aires

Uno de los accidentes más graves de este fin de semana se produjo en este sábado en la Ruta 2, donde dos personas murieron y una tercera sufrió heridas graves tras un choque entre un camión cisterna que transportaba combustible y una camioneta Chevrolet Tracker, a la altura del kilómetro 95, en la jurisdicción de Chascomús.

PUBLICIDAD

Una motocicleta dañada sobre el asfalto junto a un cruce peatonal, con restos de piezas dispersos y otra motocicleta estacionada detrás
El conductor evadió un control vehicular en la esquina de Almirante Brown y Aristóbulo del Valle (Solo Tránsito)

El hecho ocurrió el sábado 14 de noviembre, en la mano descendente de la autovía, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Según el reporte policial, el camión se habría cruzado de carril e impactó contra el vehículo menor, donde viajaban tres ocupantes.

Dos de las personas que iban en la camioneta murieron en el lugar. El conductor fue trasladado en estado grave a un centro de salud. En cambio, el chofer del camión, Hugo Edgardo Pintos, de 44 años, no sufrió lesiones. Tras el impacto, intervinieron efectivos policiales, Bomberos y personal de la Policía Científica, que realizará las pericias para establecer cómo ocurrió el siniestro.

La Ruta 2 permaneció cortada en ese sector debido al operativo, aunque se implementó un bypass para sostener la circulación.

Temas Relacionados

Policía de la CiudadAccidente de TránsitoBuenos AiresSeguridad Vialmotociclistachoquecolectivoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Explosión en Remedios de Escalada: redujeron a 50 metros la zona restringida y los vecinos comenzaron a regresar a sus casas

MetroGAS informó que continúa trabajando para restablecer el suministro de gas en los domicilios afectados. El siniestro ocurrido el viernes dejó un muerto y decenas de heridos

Explosión en Remedios de Escalada: redujeron a 50 metros la zona restringida y los vecinos comenzaron a regresar a sus casas

Hallaron muerto a un reconocido violinista en Santiago del Estero: horas antes había denunciado que una mujer lo golpeó

Manuel Alberto Sánchez, de 73 años, fue hallado sin vida por su hija en Las Termas de Río Hondo. Había recibido atención médica durante la madrugada y fue dado de alta. La sospechosa quedó detenida y la Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento

Hallaron muerto a un reconocido violinista en Santiago del Estero: horas antes había denunciado que una mujer lo golpeó

Robaron a punta de pistola en Mataderos y los atraparon: el insólito detalle que permitió identificarlos

El hecho ocurrió en la calle Murguiondo al 1200. Los dos delincuentes, de 48 y 54 años, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras asaltar a un hombre cuando salía de un garaje

Robaron a punta de pistola en Mataderos y los atraparon: el insólito detalle que permitió identificarlos

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen del cabo de la Policía Federal en Merlo

El imputado se negó a declarar tras su arresto en Moreno, donde los investigadores secuestraron envoltorios con cocaína y plantines de marihuana

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen del cabo de la Policía Federal en Merlo

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre de 66 años tras una pelea en Mendoza

El hecho se produjo en Guaymallén. La víctima fue hallada herida y falleció horas más tarde en el Hospital Central. Hay dos detenidos

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre de 66 años tras una pelea en Mendoza

DEPORTES

Godoy Cruz se impone sobre Tristán Suárez y asciende a la Primera División

Godoy Cruz se impone sobre Tristán Suárez y asciende a la Primera División

Fiesta sin celulares, rumores de besos y mensajes furiosos: el escándalo que envuelve a Neymar y Virginia Fonseca, la ex de Vinícius

El tenso cruce entre dos pilotos de TC en Río Cuarto: “Te vas a matar y vas a matar a uno”

Empujones, golpes de puño y patadas: el video de la batalla campal en una final de fútbol femenino en Brasil

Sigue la polémica tras la agresión al arquero de Deportivo Maipú ante Deportivo Madryn: el escándalo de los dos partes médicos

TELESHOW

Luisana Lopilato le dedicó un emotivo mensaje a su mamá por su cumpleaños: “Sos mi roca”

Luisana Lopilato le dedicó un emotivo mensaje a su mamá por su cumpleaños: “Sos mi roca”

Cristales austríacos, pantalón con tajo y un guiño a Star Wars: el look de Juana Viale para este domingo

Mica Viciconte mostró la travesura de Luca que la alarmó y quedó registrada por las cámaras: “¡Quedate quieto!”

Araceli González recordó cómo su pelo corto le abrió las puertas del mundo de la actuación: "Me quería matar"

En pleno conflicto entre Wanda y la China Suárez, Benjamín Vicuña mostró una foto de Amancio con un mensaje en la espalda

INFOBAE AMÉRICA

¿Podría Jensen Huang volver a ser CEO de Nvidia? Musk y otros líderes tecnológicos así lo creen y presionan por su regreso

¿Podría Jensen Huang volver a ser CEO de Nvidia? Musk y otros líderes tecnológicos así lo creen y presionan por su regreso

Entre grietas y murales: la Capilla Santa María del Mar volvió a celebrar misa tras 26 años cerrada

Asfura espera atraer nuevas inversiones a Honduras, pero reconoce que mejorar la seguridad sigue siendo un desafío

Policía de Nicaragua eleva a 71 los arrestos diarios por conductores ebrios o sin licencia

Vicepresidenta dominicana abordará la cooperación regional ante la crisis humanitaria en Haití durante una conferencia en El Salvador