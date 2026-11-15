Un motociclista murió al chocar contra un colectivo tras evadir un control policial y pasar un semáforo en rojo

Un motociclista murió tras impactar contra un colectivo de la línea 129 en San Cristóbal (Solo Tránsito)

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Un motociclista murió este domingo al chocar contra un colectivo de la línea 129 en la intersección de las avenidas Entre Ríos e Independencia, en el barrio de San Cristóbal, en la Ciudad de Buenos Aires, después de cruzar un semáforo en rojo mientras personal motorizado de la Policía de la Ciudad lo seguía por distintas calles.

La Policía informó que el hombre había evadido un control vehicular en la esquina de Almirante Brown y Aristóbulo del Valle, en el barrio de La Boca. Circulaba en una moto negra de 110 centímetros cúbicos, y fue esa evasión la que motivó el seguimiento policial que se extendió por algo más de cuatro kilómetros.

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Al llegar a la intersección de Entre Ríos e Independencia, el motociclista ignoró el semáforo en rojo y el impacto contra el lateral derecho del colectivo fue fatal. Murió en el lugar, según un parte de la fuerza porteña.

La víctima circula en una moto negra de 110 centímetros cúbicos (Solo Tránsito)

La moto iba circulando por Independencia, ya que en ese sector, las unidades del ramal por autopista de la línea 129 circulan por el eje de Entre Ríos pasando por intersecciones como Constitución, San Juan, Independencia y Venezuela hacia Plaza Congreso y Plaza Miserere

Dos muertos en la Ruta 2 sentido a Buenos Aires

Uno de los accidentes más graves de este fin de semana se produjo en este sábado en la Ruta 2, donde dos personas murieron y una tercera sufrió heridas graves tras un choque entre un camión cisterna que transportaba combustible y una camioneta Chevrolet Tracker, a la altura del kilómetro 95, en la jurisdicción de Chascomús.

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El conductor evadió un control vehicular en la esquina de Almirante Brown y Aristóbulo del Valle (Solo Tránsito)

El hecho ocurrió el sábado 14 de noviembre, en la mano descendente de la autovía, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Según el reporte policial, el camión se habría cruzado de carril e impactó contra el vehículo menor, donde viajaban tres ocupantes.

Dos de las personas que iban en la camioneta murieron en el lugar. El conductor fue trasladado en estado grave a un centro de salud. En cambio, el chofer del camión, Hugo Edgardo Pintos, de 44 años, no sufrió lesiones. Tras el impacto, intervinieron efectivos policiales, Bomberos y personal de la Policía Científica, que realizará las pericias para establecer cómo ocurrió el siniestro.

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La Ruta 2 permaneció cortada en ese sector debido al operativo, aunque se implementó un bypass para sostener la circulación.