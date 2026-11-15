Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen del cabo de la Policía Federal en Merlo

Así interceptaron y mataron a un policía para robarle la moto en Merlo

Guardar

Marcelo Fabián Mareque, de 19 años, fue detenido acusado de matar al cabo primero de la Policía Federal Nicolás José Aragón durante un asalto en Merlo. El sospechoso quedó imputado por robo agravado y homicidio criminis causae, delitos que prevén una pena de prisión perpetua, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

La captura se produjo en una vivienda de Paso del Rey, partido de Moreno, donde el joven se encontraba en la vivienda de una adolescente de 14 años, según informó Primer Plano Online. Los investigadores habían obtenido una orden de allanamiento en el marco de la causa que llevan adelante los fiscales Claudio Oviedo y Ezequiel Lovillo.

PUBLICIDAD

Cuando la comisión policial se preparaba para ingresar al domicilio de la calle Corvalán al 5000, Mareque salió en una moto e intentó escapar. Abandonó el vehículo ante el despliegue de los efectivos y continuó la huida a pie, pero fue reducido a pocos metros.

Marcelo Mareque en una foto publicada en sus redes sociales

Durante la persecución, el acusado descartó una media con diez envoltorios que contenían cocaína, de acuerdo con el medio local. Tras la detención, los policías realizaron procedimientos en otros inmuebles vinculados con el sospechoso.

Uno de los operativos se realizó en una casa de la calle Segundo Sombra al 5100, entre Marconi y Da Vinci, en la misma zona donde vive la adolescente. Allí, los investigadores secuestraron tres plantines de marihuana.

PUBLICIDAD

Un registro de cámaras de seguridad documenta la interceptación y el ataque contra un policía en Merlo durante el robo de su motocicleta.

Ese domicilio había sido allanado dos meses antes dentro de una causa por presunta venta de drogas al menudeo. Según la información, dos hermanos de Mareque permanecen detenidos en ese expediente, mientras que los padres de la menor también están privados de su libertad en otra investigación vinculada con estupefacientes.

El joven se negó a declarar ante la Justicia. En tanto, los investigadores intentan localizar al segundo sospechoso, a quien le adjudican el rol de tirador y quien continúa prófugo.

La patente de una moto robada fue una de las pistas del caso

Los investigadores vincularon a Mareque con un robo cometido antes del homicidio de Nicolás José Aragón, de 30 años. El sábado, cerca de las 21:45, dos delincuentes interceptaron a un hombre que conducía una Corven Mirage 110 negra en Belgrano y Bernardo de Irigoyen, en San Antonio de Padua.

PUBLICIDAD

Los asaltantes hicieron caer a la víctima y le quitaron la moto bajo amenaza con un arma de fuego. Más tarde, el vehículo habría sido utilizado en el ataque contra el cabo primero de la Policía Federal Argentina, según la reconstrucción publicada por el medio local.

Nicolás Aragón, el cabo de la PFA asesinado en Merlo

La clave surgió durante la fuga posterior al crimen: los agresores perdieron una de las chapas patentes de la moto, que correspondía al rodado sustraído en San Antonio de Padua.

El homicidio ocurrió en la esquina de avenida Bicentenario y Filiberto, en el barrio Pompeya de Merlo. Los atacantes abordaron a Aragón con una modalidad similar a la del robo previo y le dispararon a corta distancia.

PUBLICIDAD

El cabo primero fue trasladado al Hospital Héroes de Malvinas, donde murió 24 horas después del ataque. Los delincuentes se llevaron su arma reglamentaria, aunque no concretaron el robo de la moto en la que circulaba el efectivo.

En la investigación intervienen agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Morón, personal policial de Merlo y la Delegación Morón de Delitos Complejos de la Policía Federal.