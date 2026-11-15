Crimen y Justicia

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen del cabo de la Policía Federal en Merlo

El imputado se negó a declarar tras su arresto en Moreno, donde los investigadores secuestraron envoltorios con cocaína y plantines de marihuana

Así interceptaron y mataron a un policía para robarle la moto en Merlo
Guardar

Marcelo Fabián Mareque, de 19 años, fue detenido acusado de matar al cabo primero de la Policía Federal Nicolás José Aragón durante un asalto en Merlo. El sospechoso quedó imputado por robo agravado y homicidio criminis causae, delitos que prevén una pena de prisión perpetua, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

La captura se produjo en una vivienda de Paso del Rey, partido de Moreno, donde el joven se encontraba en la vivienda de una adolescente de 14 años, según informó Primer Plano Online. Los investigadores habían obtenido una orden de allanamiento en el marco de la causa que llevan adelante los fiscales Claudio Oviedo y Ezequiel Lovillo.

PUBLICIDAD

Cuando la comisión policial se preparaba para ingresar al domicilio de la calle Corvalán al 5000, Mareque salió en una moto e intentó escapar. Abandonó el vehículo ante el despliegue de los efectivos y continuó la huida a pie, pero fue reducido a pocos metros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Marcelo Mareque en una foto publicada en sus redes sociales

Durante la persecución, el acusado descartó una media con diez envoltorios que contenían cocaína, de acuerdo con el medio local. Tras la detención, los policías realizaron procedimientos en otros inmuebles vinculados con el sospechoso.

Uno de los operativos se realizó en una casa de la calle Segundo Sombra al 5100, entre Marconi y Da Vinci, en la misma zona donde vive la adolescente. Allí, los investigadores secuestraron tres plantines de marihuana.

PUBLICIDAD

Dos tomas nocturnas de vigilancia con una persona tendida en el asfalto y varios motociclistas que circulan por la calle
Un registro de cámaras de seguridad documenta la interceptación y el ataque contra un policía en Merlo durante el robo de su motocicleta.

Ese domicilio había sido allanado dos meses antes dentro de una causa por presunta venta de drogas al menudeo. Según la información, dos hermanos de Mareque permanecen detenidos en ese expediente, mientras que los padres de la menor también están privados de su libertad en otra investigación vinculada con estupefacientes.

El joven se negó a declarar ante la Justicia. En tanto, los investigadores intentan localizar al segundo sospechoso, a quien le adjudican el rol de tirador y quien continúa prófugo.

La patente de una moto robada fue una de las pistas del caso

Los investigadores vincularon a Mareque con un robo cometido antes del homicidio de Nicolás José Aragón, de 30 años. El sábado, cerca de las 21:45, dos delincuentes interceptaron a un hombre que conducía una Corven Mirage 110 negra en Belgrano y Bernardo de Irigoyen, en San Antonio de Padua.

Los asaltantes hicieron caer a la víctima y le quitaron la moto bajo amenaza con un arma de fuego. Más tarde, el vehículo habría sido utilizado en el ataque contra el cabo primero de la Policía Federal Argentina, según la reconstrucción publicada por el medio local.

Retrato de un hombre de traje junto a una cruz de madera brillante entre nubes, un fondo oscuro estrellado y textos conmemorativos
Nicolás Aragón, el cabo de la PFA asesinado en Merlo

La clave surgió durante la fuga posterior al crimen: los agresores perdieron una de las chapas patentes de la moto, que correspondía al rodado sustraído en San Antonio de Padua.

El homicidio ocurrió en la esquina de avenida Bicentenario y Filiberto, en el barrio Pompeya de Merlo. Los atacantes abordaron a Aragón con una modalidad similar a la del robo previo y le dispararon a corta distancia.

El cabo primero fue trasladado al Hospital Héroes de Malvinas, donde murió 24 horas después del ataque. Los delincuentes se llevaron su arma reglamentaria, aunque no concretaron el robo de la moto en la que circulaba el efectivo.

En la investigación intervienen agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Morón, personal policial de Merlo y la Delegación Morón de Delitos Complejos de la Policía Federal.

Temas Relacionados

MerloPolicía Federal Argentinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre de 66 años tras una pelea en Mendoza

El hecho se produjo en Guaymallén. La víctima fue hallada herida y falleció horas más tarde en el Hospital Central. Hay dos detenidos

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre de 66 años tras una pelea en Mendoza

Un concejal de Berisso denunció el robo a su supermercado familiar: el ladrón escapó en 30 segundos

Se trata de Damián Mena, presidente del bloque de La Libertad Avanza, quien difundió el video del hecho y la denuncia por sus redes sociales

Un concejal de Berisso denunció el robo a su supermercado familiar: el ladrón escapó en 30 segundos

Confirmaron que el detenido por atacar a un nene en Salta estaba bajo tratamiento por esquizofrenia

La víctima, de 12 años, permanece internada y estable en el hospital Materno Infantil luego de sufrir heridas con un elemento cortante cerca del Club Sanidad

Confirmaron que el detenido por atacar a un nene en Salta estaba bajo tratamiento por esquizofrenia

Peleó con su hijo y lo encontraron muerto: investigan un presunto parricidio en Córdoba

La víctima tenía 60 años y fue encontrada sin vida en una casa del barrio Centro América. Su hijo, de 28, quedó arrestado mientras avanza la investigación

Peleó con su hijo y lo encontraron muerto: investigan un presunto parricidio en Córdoba

Cómo será "El Infierno", la nueva cárcel de máxima seguridad para narcos, sicarios y los presos más peligrosos del país

El penal de Piñero abrirá en mayo de 2027. El penal fue diseñado para limitar al máximo el contacto de los detenidos con el exterior y entre ellos mismos. La nómina inicial de los detenidos que ingresarán

Cómo será "El Infierno", la nueva cárcel de máxima seguridad para narcos, sicarios y los presos más peligrosos del país

DEPORTES

Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el ascenso a la Primera División: hora, TV y formaciones

Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el ascenso a la Primera División: hora, TV y formaciones

La desafiante reflexión de Eduardo Domínguez antes de la final de la Copa Sudamericana: “Boca hace 18 años que no gana una final”

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutan en el ATP Finals: hora, quiénes serán sus rivales y lo que hay que saber de la definición

Revelaron detalles de la interna que atravesó un equipo de Fórmula 1 por la continuidad de uno de sus pilotos para 2027

La impactante pelea por el título pesado de UFC que terminó con los dos luchadores en el hospital y un récord de 383 golpes

TELESHOW

El íntimo festejo de Paulo Dybala con Oriana Sabatini: cena romántica, look de gala y una torta especial

El íntimo festejo de Paulo Dybala con Oriana Sabatini: cena romántica, look de gala y una torta especial

Rocío Robles recordó la dolorosa búsqueda de su hermana: “Estamos esperando que ocurra el milagro”

Rusherking habló por primera vez de la infidelidad a María Becerra y la escandalosa ruptura: "Me dejó consecuencias"

Luis Piñeyro habló de su estado de salud tras someterse a una cirugía robótica: “Feliz de volver a casa”

La historia de Henry y La Palangana, el misterioso anuncio que podría reunir a Gustavo Cordera con Bersuit Vergarabat

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Detienen a dos agentes de la DAET acusados de disparar contra una persona durante una discusión

Honduras: Detienen a dos agentes de la DAET acusados de disparar contra una persona durante una discusión

Guatemala refuerza la seguridad portuaria con un convenio contra el crimen organizado transnacional

Decenas de pasajeros quedaron varados en República Dominicana tras la suspensión de 19 vuelos a Estados Unidos

Un sujeto fue interceptado por la Policía mientras transportaba dos paquetes grandes de marihuana y metanfetamina en San Salvador

En Chiriquí, Panamá, asesinan a dos mujeres estadounidenses dentro de su vivienda